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从“大写意”到“工笔画”｜哈萨克斯坦“出海”

2023年10月05日09:29 | 来源：中央广播电视总台央视新闻
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　　“这是一项造福沿途各国人民的大事业。”

　　2013年9月7日，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲，首次提出共同建设“丝绸之路经济带”倡议。

　　哈萨克斯坦成为共建“一带一路”首倡之地，“一带一路”合作由此发端。

　　距哈萨克斯坦首都阿斯塔纳4000多公里的中国连云港，一个国际物流基地应运而生。“中哈连云港物流合作基地”项目，是共建“一带一路”倡议提出后，落地的首个实体平台项目。自此，哈萨克斯坦这个世界最大的内陆国，有了从太平洋扬帆起航的出海口。

　　10年来，“中哈连云港物流合作基地”从一个没有铁路专线的小堆场，发展成为亚欧陆海联运中心。哈萨克斯坦则成为连接亚洲和欧洲的重要交通枢纽，途经这里的中欧班列驰骋不息。

　　从古丝绸之路上的“驼铃阵阵”到如今亚欧大陆奔驰不息的“钢铁驼队”，从挥就恢宏磅礴“大写意”到绘制精谨细腻“工笔画”，中哈共建“一带一路”合作领域不断深化，树立起友好邻邦互利共赢的典范。

　　总监制丨李挺

　　监制丨钱蔚 王姗姗

　　总制片人丨耿志民

　　总编导丨彭裔然 杜晓东

　　本集编导丨武晓丹

　　本集策划丨李璟慧 马紫雯

　　策划组丨兴来 吴璇 张亚楠

　　记者丨张誉耀 毛俊

　　摄像丨韩松 毕研学

　　剪辑丨王祎艇

　　配音丨王帅天

　　视效导演｜高凌潇

　　音乐编辑丨王安然 袁凯程

　　作曲丨程池

　　调色丨魏欢

　　制片主任丨杨波 崔钰林

　　节目统筹丨郭优玥 刘霄 遇剑 金伊结

　　资料丨马骏骑

　　制作统筹丨白河山 夏清

　　技术监制丨肖泉 顾宇

　　视觉设计丨张霄鹤 张激光 任民 林晓鹏 周文磊

　　包装丨梁烨 王雅琪 崔凯 冯坤

　　协助拍摄丨总台亚欧总站 总台江苏总站

(责编：胡永秋、杨光宇)

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