新华社曼谷10月3日电（记者林昊 高博）中国驻泰国大使馆3日晚证实，当天在泰国曼谷知名商场暹罗百丽宫发生的枪击事件中，一名中国公民不幸遇难，另有一名中国公民受伤。

使馆方面表示，使馆获悉有关情况后，迅速启动应急机制，核实情况，会同泰国有关方面开展善后处置，第一时间派领事官员赶赴案件现场了解情况并赴医院看望伤员。目前受害人员身份已确认，伤员已送医，状况稳定。

使馆表示，事发后，泰国总理赛塔亲赴医院看望中国受伤人员。赛塔和泰国副总理兼外长班比还分别致电中国驻泰国大使韩志强，代表泰国政府对遇难中国公民表示哀悼，对受伤人员表示慰问，强调泰方将迅速依法查办此次事件，强化治安管理，确保为来泰中国公民提供可靠安全环境。

泰国国家警察总署发言人阿查永说，当地时间16时20分（北京时间17时20分）左右，暹罗百丽宫传出枪声，警方随后赶到现场。泰国国家警察总署署长多萨当天晚些时候对记者表示，枪击事件造成至少2人死亡、5人受伤，警方逮捕一名未成年嫌疑人。经初步调查，嫌疑人患有精神疾病。

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