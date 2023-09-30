新华社日内瓦9月28日电 联合国人权理事会第54届会议“和平发展与人权保障”主题边会27日在日内瓦举行。来自中国、瑞士、法国、德国等十余国的近40位代表参加了会议。

重庆市亦格社会发展促进中心理事长张永和在边会上表示，和平与发展是当今世界两大主题，和平权与发展权互为前提、互相作用。和平发展权概念在很大程度上能够连接东方与西方、发达国家与发展中国家，弥合人权理论和道路分歧，成为国际人权共识。

瑞士汉学家贺彼得·黑迪格尔说，中国自古推崇以和为贵，把和平置于对外关系的首位。中国一直以来遵循和平发展理念，已经向世界证明了中国发展道路的正义性。

西南政法大学人权研究院教授赵树坤在发言中强调通过国际合作促进人权保障的重要性。她说，近年来，国际关系中出现的反多边主义、排他性外交政策以及退出国际合作机制等行为，为国际合作投下阴影。要提升国际合作的有效性，特别需要深化人类命运共同体理念。

昆明理工大学法学院院长李婉琳在发言中说，人权与环境相互依存、不可分割，必须用可持续发展的思路来看待环境保护和经济发展的辩证关系，中国提出的“绿水青山就是金山银山”的理念具有现代科学内涵。

巴基斯坦瑞法公共政策研究所助理教授瓦利德·拉苏尔在发言中说，中国的发展道路体现了“己所不欲，勿施于人”的思想，中国以“一带一路”倡议为代表的国际发展促进举措是一种“积极和平”，通过强化区域联通性，带动产业投资和基础设施建设，提升公共服务和人们的生活水平。

此次会议由重庆市亦格社会发展促进中心、中国人权研究会及西南政法大学人权研究院主办。

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