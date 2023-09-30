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纽约大都会艺术博物馆表示将归还更多非法来源藏品

2023年09月30日10:42 | 来源：新华网
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新华社北京9月29日电 美国纽约大都会艺术博物馆馆长马克斯·霍尔莱因28日表示，将向相关国家归还更多来自非法渠道的馆藏艺术品。

法新社援引霍尔莱因的话报道：“大家将从大都会博物馆看到和听到的不仅是我们更多的研究成果，还有更多的（艺术品）归还、返还以及与相关国家的更多合作。”

2020年8月27日，人们在美国纽约大都会艺术博物馆第五大道主馆参观。新华社记者王迎摄

2020年8月27日，人们在美国纽约大都会艺术博物馆第五大道主馆参观。新华社记者王迎摄

霍尔莱因是奥地利艺术史学家，2018年出任大都会艺术博物馆馆长。他28日承认“在某些情况下，我们并不是（藏品）真正的所有者”，并表示“我们不希望馆藏中有任何非法来源的物品”。

今年5月，霍尔莱因宣布成立一个委员会，审查大都会艺术博物馆某些藏品的来源。

大都会艺术博物馆已有150多年历史，是美国最大的艺术博物馆。近年来，该博物馆与其他一些知名博物馆同意归还走私而来的藏品，特别是来自1970年至1990年间冲突频仍国家和地区的物品。

美国纽约市政府去年9月归还意大利政府58件被盗文物，其中有21件先前为大都会艺术博物馆收藏。（乔颖）

(责编：曹欣悦、崔译戈)

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