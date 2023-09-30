新华社联合国9月28日电 （记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵28日表示，中方支持安理会授权打击利比亚沿岸公海偷运移民和贩运人口活动。

戴兵在安理会审议利比亚沿岸公海偷运移民和贩运人口问题公开会上发言说，部分欧洲国家总是打着保护人权的旗号指责别国，却在保护难移民责任问题上相互推诿，对严重侵犯人权行为无动于衷，甚至参与其中。中方敦促有关国家恪守国际法准则，切实保护难移民人权和基本权利；敦促有关国家以开放、包容心态解决难移民问题，而不是放任悲剧一再上演。

戴兵说，利比亚沿岸公海非法移民问题成因复杂，同周边地区极端贫困、社会动荡、武装冲突等问题密切相关。希望有关方面认识到，与其在海上开展拦截、在岸上强制驱赶，不如采取积极措施，努力把难移民稳在当地。欧洲国家应切实兑现官方发展援助，帮助难移民来源国发展经济、改善民生，彻底消除难移民滋生的根源，也最终为难移民返乡创造条件。

戴兵表示，利比亚政局长期动荡，成为滋生非法移民问题的温床。国际社会要坚持“利人主导、利人所有”的原则，为利比亚政治过渡和发展重建提供建设性支持，推动利比亚早日实现长治久安。利比亚境内目前有70万难移民，来自40多国，加剧当地人道危机。国际社会要充分考虑利比亚的现实困难，加大人道援助力度，为利比亚改善难移民管理提供建设性支持。

在当天的公开会后，安理会讨论了是否继续执行第2240号决议。安理会2015年10月通过第2240号决议，授权会员国独自或通过地区组织，在利比亚沿岸海域对涉嫌偷运移民和贩运人口的船只进行检查，并在证实后扣押有关船只。安理会此后多次延长这一授权。

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