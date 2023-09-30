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通讯：雅万高铁运营在即 印尼民众已列好“心愿单”

2023年09月30日10:34 | 来源：新华网
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新华社雅加达9月29日电 通讯：雅万高铁运营在即 印尼民众已列好“心愿单”

新华社记者汪奥娜

“等雅万高铁开始售票了，我肯定会乘坐高铁去万隆，因为路上花费的时间将大大减少。”今年30岁的拉赫曼达说。他在印度尼西亚首都雅加达经营一家交通咨询公司，几乎每周都要去万隆见客户。

“从我的公司到哈林姆高铁站大概需要半小时，加上高铁40分钟，算下来以后一个多小时就能到万隆，而且高铁准点可靠，不用担心因为车堵在公路上而耽误洽谈业务。”拉赫曼达说。

这是8月10日在印度尼西亚万隆拍摄的雅万高铁德卡鲁尔车站站前高架桥（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

这是8月10日在印度尼西亚万隆拍摄的雅万高铁德卡鲁尔车站站前高架桥（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

家住雅加达南部的苏桑蒂是一名媒体编辑。她每隔半个月就要带2岁的儿子回一趟万隆的娘家，往返路途经常让她感觉疲惫。

“从雅加达到万隆乘坐普通火车需要3个多小时，对孩子来说，这太漫长了，孩子动不动就大哭，大人也跟着遭罪。”苏桑蒂告诉记者，对喜欢带孩子出游的印尼家庭来说，快捷舒适的高铁是理想的交通工具。

这条高铁连接雅加达和旅游名城万隆，全长142公里，设计最高时速350公里，是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地。正式运营后，雅加达和万隆两城间的旅行时间将由3个多小时缩短至40分钟。

8月1日，在印度尼西亚雅加达，印度尼西亚铁路协会主席、交通部铁路总司前司长赫尔曼托接受新华社记者采访。新华社记者 徐钦 摄

8月1日，在印度尼西亚雅加达，印度尼西亚铁路协会主席、交通部铁路总司前司长赫尔曼托接受新华社记者采访。新华社记者 徐钦 摄

“有种梦想成真的感觉。”印度尼西亚铁路协会主席、交通部铁路总司前司长赫尔曼托说。2008年，他受邀乘坐了中国首条设计时速350公里的高速铁路——京津城际铁路。

“又快又稳的高铁乘坐体验让我很惊讶，因为那时印尼火车的最高时速仅120公里。”赫尔曼托说，“15年后，在爪哇岛上，第一条时速350公里的高铁终于要运营了。”

在雅万高铁各项目部附近的村庄，很多村民经过技能培训后，已经掌握了新的劳动技能，加入高铁的建设队伍。雅万高铁即将开通运营，不少印尼员工希望能继续在中国企业中工作。

8月13日，在印度尼西亚普哇加达县苏卡加亚村，村长助理佩尔马纳接受新华社记者采访。新华社记者 徐钦 摄

8月13日，在印度尼西亚普哇加达县苏卡加亚村，村长助理佩尔马纳接受新华社记者采访。新华社记者 徐钦 摄

在雅万高铁2号隧道附近的普哇加达县苏卡加亚村，村长助理佩尔马纳告诉记者，项目部从建设之初就吸纳村民加入，还专门组织技能培训，让他们成为焊工、泥瓦工、工程车辆操作员等，为当地创造了很多就业岗位。随着雅万高铁建设工程进入尾声，有些村民已经去了中企在其他地方的项目工地，还有些则希望继续参与高铁后续的运营维护工作。

9月1日，在印度尼西亚万隆德卡鲁尔站附近，餐馆老板科萨西在自己的餐馆里工作。新华社记者 徐钦 摄

9月1日，在印度尼西亚万隆德卡鲁尔站附近，餐馆老板科萨西在自己的餐馆里工作。新华社记者 徐钦 摄

位于万隆的德卡鲁尔站是雅万高铁的终点站。在距离车站不到2公里的一个村庄里，有一家生意兴隆的餐馆，提供多种当地饭食和咖啡、零食。

餐馆老板科萨西说，高铁项目开工后，到餐馆就餐的当地和中国员工越来越多，餐馆面积也逐渐扩大，从前只有8个座位，现在能接待30人就餐，从前只是夫妻店，现在雇了5个帮手。

8月27日，乘客在印度尼西亚雅加达甘比尔车站的站台上拍照（手机拍摄）。新华社记者 徐钦 摄

8月27日，乘客在印度尼西亚雅加达甘比尔车站的站台上拍照（手机拍摄）。新华社记者 徐钦 摄

“现在，不仅家里房子扩建了，还可以通过提供就业机会帮助周围的人。”科萨西说，“高铁马上就开通运营了，在高铁站出口有条路通向村里，这是专门为村民修建的，我相信以后会有源源不断的客流，包括乘客、高铁站工作人员，很多都会来我这里吃饭。”

(责编：曹欣悦、崔译戈)

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