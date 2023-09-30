新华社里约热内卢9月28日电 （记者赵焱 陈威华）中国中央歌剧院交响乐团首席小提琴家杜玄当地时间28日晚在里约热内卢市立剧院与巴西交响乐团合作演奏中国经典小提琴协奏曲《梁祝》，向巴西民众展现了中国艺术与文化的魅力。

“这是我第一次听到这首中国乐曲，中国与巴西音乐家的合作如此美妙，让我难以忘怀，这体现了中外人文交流的魅力。”自学中文多年的巴西律师马尔科斯·路德维希对新华社记者说。

本场音乐会指挥罗伯托·蒂比里萨说：“我是第一次指挥这首乐曲。我非常喜欢它。乐曲旋律优美，表达了主人公对命运的抗争。艺术让我们了解地球另一端的文化、另一端的人，也许这就是艺术的魅力。”

演出结束后，现场观众长时间起立鼓掌，小提琴家杜玄感受到了巴西民众对中国音乐的喜爱。他说：“虽然音乐是抽象的，但音乐描绘的内容是具象的。排练中，我会向当地乐手简单讲述整个故事，但有时候即使我不讲解，他们通过音乐也能够体会到乐曲所表达的内容。”

巴西交响乐团基金会副主席弗拉维娅·莱特表示，音乐能够跨越所有障碍、跨越国界，连接世界各国人民。“中国和巴西虽相距遥远，文化差异大，但也正因如此，两国文化交流内容变得更加丰富。”

此前，杜玄19日已在巴西利亚与巴西国家剧院交响乐团合作呈现《梁祝》，受到当地民众热烈欢迎。

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