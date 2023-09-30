新华社悉尼9月29日电 专访：参与进博会有效提升品牌在中国市场的商誉——访澳中农业产业协会会长威尔顿·姚

新华社记者李晓渝 郝亚琳

澳大利亚澳中农业产业协会会长威尔顿·姚日前接受新华社记者专访时表示，中国国际进口博览会举办以来受到各方高度关注，该协会会员在参加进博会后，其产品在中国市场的知名度和美誉度得到有效提升。

姚介绍说，澳中农业产业协会希望通过参与今年的进博会，与更多中国企业接洽业务，建立长期合作关系，通过进博会提供的平台进一步推广澳大利亚产品，特别是农产品。

他说，中国经济不断发展，对外开放水平不断提升。进博会是展示中国对外开放的重要平台，让世界能够直接接触中国市场的发展变化，了解中国消费者的最新需求，真实感受中国与全球经济的融合。

姚介绍说，澳中农业产业协会计划与中国有关部门和企业在农业贸易、农业技术和农业投资等领域开展深度合作，其中农业技术交流和农业专利技术转让等内容将成为重点。此外，该协会还将积极参与中国乡村振兴事业，并已开始与中国的一些地区合作，支持当地农产品向澳大利亚等国出口。

姚表示，从去年开始，澳中农业贸易稳步恢复。澳大利亚农业、渔业和林业部今年3月的统计数据显示，去年澳对华农产品出口额约占澳大利亚农产品出口总额的近20%，这显示了澳中农产品贸易在澳大利亚整体农产品出口中的重要地位，以及两国在该领域巨大的合作潜力。随着中国经济的不断发展和澳中经贸合作的不断加强，两国间农业贸易和农业技术交流将更加频繁，期待两国在农业领域互利共赢。

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