新华社日内瓦9月29日电 （记者聂晓阳）联合国人权理事会“在执法工作中推进种族正义和平等”独立专家小组28日发布最新报告，谴责美国警察和刑事司法部门普遍存在的针对非洲人后裔的系统性种族主义，敦促美国当局紧急加大改进努力并向美国有关部门提出了30项改进建议。

专家小组今年早些时候访问美国，听取133名美国受害者的证词，走访了美国5个拘留中心，并与首都华盛顿哥伦比亚特区、亚特兰大、洛杉矶、芝加哥、明尼阿波利斯和纽约市的民间社会团体以及政府和警察局举行了会谈。

这份最新报告指出，作为奴隶制、奴隶贸易以及种族隔离政策的遗产，美国种族主义问题在今天仍然以种族歧视、警察杀戮和许多其他侵犯人权的形式存在。

报告说，美国黑人被警察杀害的可能性是白人的3倍，被监禁的可能性是白人的4.5倍。在美国每年超过1000起警察杀人案件中，只有1%的警察受到指控。

这份报告还显示，在美国，有非洲裔儿童被判处无期徒刑；有非洲裔服刑孕妇在分娩时被锁上铁链；一些非洲人后裔在服刑多年后仍然被非法剥夺权利；不少非洲人后裔在监狱中被强迫劳动，有些甚至足以构成当代形式的奴隶制。

专家小组成员特蕾西·基齐对媒体表示，美国令人无法接受的种族主义是一个系统性问题，需要采取系统性应对措施，包括警察局和警察工会在内的所有相关部门必须联手打击这种普遍存在的有罪不罚现象。

专家小组成员胡安·门德斯强调，大量证据表明，美国一些针对特定种族人士的滥权虐待行为是更广泛的系统性种族主义模式的一部分。

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