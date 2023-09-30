新华社北京9月29日电综合 新华社驻外记者报道：明月千里寄相思。中秋节来临之际，坚守在孟加拉国、匈牙利、以色列、伊拉克、沙特阿拉伯、缅甸等国的“一带一路”建设者怀着浓浓思乡情，和当地员工共赏圆月、品尝月饼、举行趣味运动会……分享中国传统团圆佳节的美好意蕴，喜迎别样中秋。

打板球、踢足球、拔河……四川路桥孟加拉国达卡环城高速路项目部的中秋趣味运动会热闹非凡。“在孟加拉国街头，打板球、踢足球的青少年随处可见，而拔河又是十分具有中国特色的项目。我们把中孟员工聚在一起，组织这样一场兼具两国特色的活动，增进彼此之间的感情和凝聚力，大家都非常开心。”达卡环城高速路开发有限责任公司总经理肖志明说。

中建七局南亚分公司为其在孟加拉国3个在建项目的中孟员工送去月饼和节日祝福。中方员工向孟加拉国员工介绍了中秋节的由来和寓意，大家纷纷在月亮投影互动装置前合影留念。项目员工王子恒说，中秋节具有浓浓的团圆意蕴，很开心成为中孟友好的使者，在“一带一路”建设项目上和当地人一起过中秋。

在中国中铁匈塞铁路项目上海局分部，“你画我猜”“中秋文化大比拼”“套圈投飞镖”等趣味游戏正在进行。为传播中国传统节日文化，推动中匈员工文化融合，中国中铁匈塞铁路项目上海局分部举办“跨文化、迎双节”活动，展现跨国团队的合作精神和文化多样性。此外，项目部为员工准备了丰盛的月饼礼盒，中式月饼和匈牙利的独特小吃完美融合，带来一场令人陶醉的美食之旅。

中国电建欧亚区域总部副总经理谭晓峰说，在中秋国庆双节来临之际，以色列特拉维夫轻轨绿线项目的中方员工虽然内心无比思念祖国和身在祖国的亲人，但使命重担在肩，唯有坚守一线、努力攻坚克难、顺利推进项目，才能不辜负祖国和家人的期待。

为迎接中秋节，中国建筑承建的伊拉克纳西里耶国际机场项目在营地举办了主题为“活力金秋·国潮风”的中秋节汉服文化活动。除项目中伊两国员工外，还邀请了当地福利院儿童、媒体记者等共同参加活动。

活动介绍了中秋节的来历和传统习俗，中国厨师现场教学月饼制作，来宾们踊跃参与。汉服课堂讲解汉服特点及演变历程等，汉服走秀隆重登场，展现优美仪态和造型，呈现了一场“穿越时空”的视觉盛宴。

中国建筑伊方员工萨米尔对记者说，这是他第一次过中秋节，第一次了解汉服文化、穿汉服、学习中国传统礼仪，是非常有趣的体验，希望以后能参加更多中华传统文化活动。

在位于沙特西部麦加省吉达市，中铁十八局集团（沙特）有限公司承建的吉达机场维修机库项目现场，建设者忍着高温坚守在一线。来自贵州的土家族小伙子何江龙8月份刚到沙特就一头扎到施工一线，跟着工友们学技术、长本领。“现在虽然有些不适应，也想家，但我能克服，我很珍惜这次不可多得的海外工作机会，能学到很多国内学不到的东西。”他说。

“想孩子的时候，就给他们打个视频电话，看看他们乖不乖，是不是长高了。”建设者们的话语中流露出对家乡对亲人的思念，而他们转身走向施工现场的背影透着坚毅。

2023年“花好月圆”跨国中秋文艺联欢会在中缅油气管道项目起点若开邦马德岛举行。来自中国云南的文艺演出团队与中缅油气管道项目员工代表共同表演了乐器独奏、舞蹈以及合唱等节目。联欢会上“中国味儿”十足的文艺节目为长期在海外工作的中方员工送去祖国的牵挂，为当地民众送上祝福，展现中缅油气管道项目成果。（参与记者：董亚雷、孙楠、陈浩、王卓伦、王海洲、张东强）

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