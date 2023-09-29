新华社联合国9月28日电（记者王建刚 杨士龙 熊茂伶）联合国南南合作办公室主任迪玛·哈提卜日前表示，中国对南南合作和三方合作的坚定支持，以及在消除极端贫困方面的成功，为相关各国“树立了一个榜样”并带来启示。

哈提卜近日在纽约联合国总部举行的第78届联合国大会一般性辩论期间中方主办的全球发展倡议合作成果展示高级别会议上发言时表示，全球发展倡议与2030年可持续发展议程以及南南合作和三方合作的相关性毋庸置疑。通过全球发展倡议，中国在推进全球可持续发展方面取得出色进展。全球发展倡议为全球发展伙伴关系注入强劲动力，更重要的是它提供了一个平台，“与我们共同的愿望和承诺相一致，即早日实现可持续发展目标”。

中国是南南合作的坚定支持者，在资金援助、技术合作、人力资源、国际组织合作等方面做出显著贡献。作为世界上最大的发展中国家、“全球南方”大家庭的一员，中国一直积极开展南南合作，为促进发展中国家共同发展贡献力量。

中国向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和国际组织共同推进全球发展倡议合作。中国还成立全球发展促进中心，创设全球发展和南南合作基金，并将推出专项资金用于落实全球发展倡议，帮助发展中国家破解发展难题。

中国和联合国南南合作办公室等合作推出了发展中国家青年跨境电商扶贫和可持续发展能力建设系列合作项目。哈提卜表示，全球发展倡议将为推进实现人类共同目标作出重大贡献，共同塑造一个更可持续、公平和繁荣的未来。中国对南南合作的突出贡献受到广大国家，尤其是全球南方国家的高度赞赏。

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