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中企承建坦桑尼亚基卢瓦渔港项目举行奠基仪式

2023年09月21日08:44 | 来源：人民网-国际频道
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图为奠基揭牌仪式现场。中国港湾供图
图为奠基揭牌仪式现场。中国港湾供图

人民网开罗9月20日电 （记者沈小晓）当地时间9月19日，由中国港湾承建的坦桑尼亚基卢瓦渔港项目举行奠基揭牌仪式。坦桑尼亚总统萨米娅·苏卢胡·哈桑出席活动，渔业部部长、常秘、交通部部长及林迪省省长等政府要员出席。

哈桑观看了项目3D动画讲解并听取了渔业部长就渔港项目执行情况的详细汇报后，高度肯定了项目执行情况及项目推进速度，同时强调基卢瓦渔港项目关系林迪省甚至整个坦桑的经济民生，要求各方通力合作，当地政府要做好支撑，确保项目如期完工。

基卢瓦渔港项目是坦桑尼亚第一个现代化渔港，设计年卸鱼量为6万吨，是坦桑尼亚政府第三个五年计划的旗舰项目，寄托着坦桑人民对渔业发展的殷切期盼，同时也是坦桑政府激活新的经济领域增长点的重要抓手。

中国港湾公司东非区管中心负责人徐心培表示，该项目自2023年2月开工至今，顺利完成了人员及船机设备调遣、临建设施建设，截止目前、港池疏浚、灌注桩施工、陆域回填、地基处理及梁板预制等各工序全面启动。“项目部将以此为契机，狠抓安全生产，提质增效，确保项目高质量履约，实现港湾品牌形象和经济效益的双丰收。”

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(责编：苏缨翔、常红)

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