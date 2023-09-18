9月16日，余华（左二）读者见面会现场。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托9月17日电 （记者霍文）9月16日，中国著名作家余华读者见面会在蒙古国首都乌兰巴托中央文化宫举行。蒙古国著名记者作家曾道、学者巴巴尔、作品《活着》西里尔蒙文版译者巴特巴雅尔以及近千名读者参加见面会。余华向读者们介绍了《活着》等作品的创作历程及作品主要思想，并与蒙古国作家和读者交流互动分享人生感受。余华真诚、直率、幽默的回答不时博得台下读者的热烈掌声。

早在一周前，蒙古国主流媒体就报道了中国作家余华即将来蒙的消息，当地读者非常期待他的到来。蒙古国一家机构的调查结果显示，中国作家余华是蒙古国最爱欢迎的外国作家。余华共有六部作品翻译成了西里尔蒙文并在蒙古国出版，包括《活着》《许三观卖血记》《文城》《在细雨中呼喊》以及《短篇小说集》和《散文集》等，其中《活着》西里尔蒙文版出版六年来一直名列畅销书榜，在只有330多万人口的蒙古国销量已超5万册。

16日上午，中国作家余华还出席了在乌兰巴托市苏赫巴托广场举行的第34届蒙古国图书节开幕式，蒙古国国家大呼拉尔主席（议长）赞丹沙塔尔、议员尼玛·恩赫包勒德等政要及市民出席活动。主办方专门在苏赫巴托广场设置了为蒙古国读者签名处，前来请中国作家余华签名的读者一度排起了长队。

蒙古国立大学孔子学院翻译研究中心主任其米德策耶教授表示，他读过中国作家余华的小说《活着》，认为这是一部非常经典的优秀作品。近几年蒙古国掀起了中国图书热，很多蒙古国读者对中国文学感兴趣，希望阅读到更多中国著名作家的当代优秀作品。蒙中两国文学作品互译领域的交流与合作不断扩大，这对于增进蒙中两国人民相互了解和友谊将发挥积极推动作用。

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