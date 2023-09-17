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推动“中欧班列”加速    中国—白俄罗斯探索国际物流新模式

邓洁 皇甫万里 王震
2023年09月17日16:10 | 来源：人民网-国际频道
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布列斯特北站，来自中国的集装箱随处可见。人民网记者 王震摄
布列斯特北站，来自中国的集装箱随处可见。人民网记者 王震摄

走进白俄罗斯布列斯特北站，一排排标有“YUXINOU”（渝新欧）“西安港”字样的集装箱整齐码放，尤为醒目；高耸的自动化龙门吊在场站作业区不停装卸货物。布列斯特北站是承接中欧班列中转业务的重要枢纽。随着共建“一带一路”项目的加速推进，这里的业务越来越繁忙。“中欧班列运输业务是我们的优先方向。”白俄罗斯铁路公司布列斯特北站第一副站长根纳季·阿扎连科夫对记者说。

跨越欧亚的交通枢纽

布列斯特市与波兰交界，被誉为“通往西欧的门户”。得益于特殊的地理位置，布列斯特铁路枢纽成为重要的国际货物中转和集散地。

由于中国和多数欧洲国家与白俄罗斯、哈萨克斯坦等国的铁路轨距不同，途经欧亚多国的中欧班列要经历两次换轨和换装，布列斯特就是其中一站。从欧洲经由布列斯特过境的集装箱列车都要在此完成换装作业。

扎连科夫介绍，近年来，中欧班列的运输量不断攀升，今年平均每月有超过150趟中欧班列经过布列斯特中转。从货源来看，来自中国的发货量占70%。

除了中转，布列斯特还承担着本国出口中国货物的运输。“通过布列斯坦运往中国的货品主要是木材、植物油、奶制品以及白俄罗斯产的各类商品。”他介绍。

扎连科夫说，为了满足日益繁忙的中欧班列物流需求，2019年，换装站完成了集装箱码头的升级改造，配备了自动化龙门吊、正面吊等大型机械设备，实现了从通关到换装整个流程的透明管理，集装箱装卸场的处理能力得以进一步提升。“目前场站可容纳近3000个集装箱。日处理量达到1100个集装箱，相当于18个班列的货物量。”

扎连科夫介绍，白方一直非常重视对华业务的发展。为进一步给“中欧班列”提速，白方就对华运输线路推出集装箱快运列车。

“2021年白俄罗斯向中国发送约150列集装箱列车，2022年这一数字接近1000列，今年我们预计向中国发送至少1200列集装箱列车。”他说。

探索通“陆”联“海”模式

中白贸易的加速对贸易物流服务提出了更高的要求。今年以来，两国铁路主管部门和物流公司密集互访，商讨进一步加快国际运输链高效运行的方案。

今年七月，白俄罗斯铁路公司代表团来华访问期间，与重庆和成都达成协议，希望提升集装箱班列常态化运输服务。

除了现有的陆路运输线路，双方积极探索新的运输链，计划通过俄罗斯西北地区、远东等地的海港向中国运货。

八月，上海、江苏代表团在明斯克与白俄铁路局高层会谈，双方就借助俄罗斯海港基础设施进行陆海联运的可能性进行了探讨。

为开拓生鲜产品的进出口业务，成都国际班列推出“莫斯科—成都”冷链运输班列、“布列斯特——成都”冷链运输回程班列、欧洲回程冷链运输班列等冷链运输产品。

阿扎连科夫强调，希望白中加强友好合作，布列斯特车站将进一步为两国贸易额的增长提供助力。

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(责编：艾雯、常红)

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