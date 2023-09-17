9月15日傍晚，执行首航任务的“新南通”号货轮从里约热内卢港启程。人民网记者 时元皓摄

人民网里约热内卢9月16日电 （记者时元皓）当地时间9月15日，中远海运首条自营“欧洲—南美东”集装箱班轮航线首航仪式在巴西里约热内卢举行。当天傍晚，执行首航任务的“新南通”号货轮从里约热内卢港启程。

中远海运集运副总经理戈和悦介绍，该航线将开展周班服务，每班提供标准舱位3000个，重点覆盖包括巴西、阿根廷、乌拉圭在内的南美东部国家及英国、德国、荷兰、比利时等欧洲国家，为两地区客户提供更多班期选择，促进两地经贸往来、保障供应链稳定。新航线的诞生体现中远海运助力巴西及南美其他国家经济发展的决心。

里约热内卢港务局主任阿尔瓦罗·萨维奥在首航仪式致辞中表示，这条航线的开通将增加里约港货物进出流量，给里约州带来更多收入的同时，也给相邻的米纳斯吉拉斯州大宗商品出口带来便利。

米纳斯吉拉斯州经济发展厅副厅长凯思林·加西亚表示，该航线的开通对位于内陆但进出口需求不断增长的米纳斯吉拉斯州意义重大，更多本地生产的优质商品将通过内陆通道链接海上运输通道，送到消费者手中；此外，中国航运企业参与巴西内陆通道运营，将为更多中国企业在该州投资带来信心。

当天，中远海运还发布了巴西首个内陆通道服务产品。据介绍，该产品整合里约热内卢州和米纳斯吉拉斯州的铁路转运、仓储、分拨、关务等供应链节点，提供一体化物流解决方案，将帮助降低综合物流成本，提升效率。

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