新华社北京9月16日电

中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府联合公报

应中华人民共和国国务院总理李强邀请，柬埔寨王国首相洪玛奈亲王于2023年9月14日至16日对中华人民共和国进行正式访问。访问期间，习近平主席亲切会见洪玛奈首相，就构建新时代中柬命运共同体及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，为中柬关系未来发展指明了方向。李强总理同洪玛奈首相举行会谈，全国人大常委会委员长赵乐际会见洪玛奈首相。

一、双方高度评价建交65年来中柬关系取得的长足发展，认为由两国历代领导人精心培育的中柬“铁杆”友谊历久弥坚，强调无论国际风云如何变幻，中柬将坚定不移发展世代友好，坚定不移深化互利合作，坚定不移携手构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体，为构建人类命运共同体树立典范。双方积极评价中柬建交65周年和“中柬友好年”系列庆祝活动成效，愿进一步弘扬中柬传统友谊，让中柬友好代代相传。

二、双方重申尊重并支持对方根据各自国情选择的发展道路。柬方高度评价新时代十年中国取得的伟大发展成就，认为中国式现代化为人类实现现代化提供新路径，给柬埔寨带来新机遇，相信中国将全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中方高度评价柬埔寨经济社会发展成就，相信在西哈莫尼国王庇佑下，以洪玛奈首相为首的柬新政府将领导国家建设取得更大发展，人民生活更加美好，为维护地区乃至世界的和平与繁荣发挥更重要作用。

三、中方重申坚定支持柬埔寨维护国家主权、安全、发展利益，坚决反对外部势力干涉柬埔寨内政。

柬方重申恪守一个中国原则，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分；强调台湾问题是中国内政，任何外部势力无权干涉。柬方反对任何利用台湾问题干涉中国内政、围堵遏制中国的图谋，反对任何形式的“台独”，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力，绝不同台湾发展任何形式的官方关系。

双方坚决反对将人权问题政治化和搞双重标准，坚决反对任何国家以人权和民主为借口干涉别国内政。双方将加强在反干涉、防范“颜色革命”领域合作。

四、双方一致同意保持高层战略沟通，就中柬关系及共同关心的重大问题加强协调配合。双方同意发挥好中柬政府间协调委员会统筹作用，落实好《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府关于构建新时代中柬命运共同体行动计划（2024－2028）》。双方将充分发挥中国全国人大、全国政协同柬埔寨国会、参议院和党际等渠道作用，落实好《中国共产党与柬埔寨人民党交流合作备忘录》，深化治国理政交流与密切合作，丰富新时代中柬命运共同体内涵。

五、双方同意推动“一带一路”倡议同柬埔寨“五角战略”对接，围绕中柬“钻石六边”合作架构，深化中柬全面战略合作伙伴关系，实现两国高质量、可持续的共同发展。

——充分发挥中柬产能与投资合作机制作用，着眼柬建成西哈努克省多功能经济示范区愿景，共同开展柬“工业发展走廊”研究。依托西哈努克港经济特区和金边－西港高速公路等项目，吸引更多有实力的中国企业加大对柬投资。鼓励两国企业加强农用工业、交通基础设施、电力、能源、制造业等领域合作。中方支持柬埔寨铁路建设，共同做好柬国内铁路的前期规划设计和经济技术可行性研究，推进公路、污水处理等配套基础设施建设，加强电力和电网合作。

——加快共建“鱼米走廊”，聚焦渔业、稻米、热带果蔬、农资（化肥、农药、饲料），扩大两国间农产品贸易。为实现“鱼米走廊”目标，应重点开展水产养殖、农产品加工、生态农业、农机、农技和人力资源等合作。探讨在柬建设现代农业示范区，开展数字农业交流合作。

深化两国检验检疫合作，探索推动通过“单一窗口”实现跨境信息互联互通，深化动植物检疫和食品安全监管合作，加快商签柬优势农食产品输华检疫准入议定书。

——发挥两国政府经贸合作委员会的指导作用，支持两国企业开展互利共赢的贸易投资合作。落实好中柬自贸协定，借助双边电商合作机制和中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国国际消费品博览会、全球数字贸易博览会、中国－东盟博览会等平台，充分挖掘潜力，提升柬商品在华竞争力。高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），推动中国－东盟自贸区3.0版谈判。柬埔寨支持中国香港加入RCEP。

——加强水电、光伏等清洁能源合作，探讨绿色、稳定、可靠的能源合作方案。推动中柬应对气候变化南南合作西哈努克省低碳示范区建设，围绕气候变化、污染治理、循环经济等领域开展政策对话、联合研究、能力建设等合作。就双方共同关心的水资源综合管理、洪旱灾害预防、农村地区安全饮水等开展合作。

——保持两军高层交往，拓展两军有关业务部门之间、军兵种之间的交往，深化在教育训练、联演联训、医疗卫勤、扫雷等领域务实合作，加强多边协调配合。

不断深化两国国家及地方警察在打击跨境赌博、电信诈骗等执法领域的务实合作和能力建设，开展“一带一路”重大项目安保合作。

——中方愿一如既往支持柬埔寨经济发展和民生改善，推动全球发展倡议在柬埔寨落地见效，实施好柬埔寨乡村道路、桥梁、供水、学校、医疗等项目。柬方感谢中方提供的大力支持。

柬埔寨重申热烈欢迎中国游客并保证提供高质量服务与安全。双方同意加强两国文化和旅游主管部门沟通，推动落实中柬文化合作执行计划，鼓励两国旅游企业共同打造旅游产品、开发人力资源，相互支持旅游市场推广和机制建设。继续开展柬埔寨吴哥古迹王宫遗址保护修复项目，推进柏威夏寺及其他文化遗产的保护修复合作。支持双方空运企业根据市场需求增加中柬航班，为双边经贸合作与人员往来提供便利。

继续支持柬优秀青年来华学习深造。发挥柬中友好青年之家增进中柬青年交流、加强人才培养合作的平台作用。推动在柬孔子学院建设和柬中文教学高质量发展。在“中国－柬埔寨职业教育合作联盟”框架下推进职业教育合作，推进职业技能等级标准互认，中方将继续为柬学生提供中国政府奖学金。

深化中医药及传统医学等卫生领域交流合作，加快推进中柬中医药中心建设，中方将长期向柬派遣中国医疗队（中医）。

双方积极支持开展各种形式的民间交往，推动两国民间组织深化文明互鉴和民生项目合作，切实增进民心相通。

六、双方愿共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，反对霸权主义和强权政治，反对一切形式的单边主义，反对搞针对特定国家的排他性小圈子。双方将致力于构建新型国际关系，携手推动构建人类命运共同体。

双方愿共同维护世贸组织基本原则和核心价值，支持世贸组织进行必要改革，特别是恢复两级审理的、有约束力的争端解决机制正常运转。双方作为发展中国家，愿在世贸组织框架下加强合作，共同维护发展中成员合法权益，推动世贸组织更好发挥作用。

双方同意坚持真正的多边主义，柬方赞赏中国在促进全球和平与发展发挥的重要建设性作用，愿积极参与全球发展倡议合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程。柬方支持全球安全倡议和全球文明倡议，愿同中方开展全球安全治理，实现共同、综合、合作、可持续安全，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

双方重申践行开放的区域主义，携手共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，深化中国－东盟全面战略伙伴关系，构建更为紧密的中国－东盟命运共同体。同意加强澜沧江－湄公河合作，推动建设更为紧密的澜湄国家命运共同体。

七、双方认为，在中国与东盟国家共同努力下，南海局势总体保持稳定，呼吁有关各方继续全面有效落实《南海各方行为宣言》，深化海上合作，在协商一致基础上早日达成实质、有效的“南海行为准则”，将南海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海，任何利用南海问题破坏地区和平与互信的图谋注定无法得逞。

八、双方对洪玛奈首相访华成果表示满意。洪玛奈首相衷心感谢中国领导人和中国人民给予的热情友好接待，邀请中国领导人适时访问柬埔寨。

访问期间，双方签署《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府关于构建新时代中柬命运共同体行动计划（2024－2028）》以及多份合作文件，涵盖“工业发展走廊”、“鱼米走廊”、基础设施、数字经济、绿色发展、检验检疫、林业和野生动植物、发展合作等领域。

2023年9月16日于北京

(责编：卫嘉、常雪梅)