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马来西亚推动国内旅游复苏显成效

2023年09月16日10:02 | 来源：中国新闻网
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中新社吉隆坡9月15日电 (记者 陈悦)自去年以来，马来西亚政府已推出多项促进国内旅游复苏的举措。马来西亚统计局9月15日发布的报告显示，从2022年到2023年第二季度，该国国内旅游持续快速发展。

这份名为《国内旅游调查》的报告指出，2022年，马来西亚国内游游客人数达到1.716亿人次，较2021年增长1.6倍；国内旅游收入达到创纪录的641亿林吉特(1美元约合0.21林吉特)，较2021年增长2.48倍。

报告显示，在今年第二季度，马来西亚国内游游客达到创纪录的5450万人次，较去年同期增长20%，较今年第一季度增长12.2%。今年第二季度国内旅游收入达到219亿林吉特，较去年同期增长23.9%，较今年第一季度增长13.9%。

自去年以来，马来西亚政府积极推动国内旅游从新冠疫情中复苏。2022年，马来西亚政府推出“2022旅游复苏计划”。今年，马来西亚旅游局又提出“走遍马来西亚之旅”等口号，鼓励民众在国内开展露营、乡村游、生态游、民宿旅游、历史古迹游等，以带动相关产业发展。

除了推动国内旅游业复苏，马来西亚政府还推出多项政策吸引境外游客。不久前，马来西亚官方已将今年吸引境外游客数量的目标从1600万人次上调至1800万人次。

(责编：王禹蘅、崔越)

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