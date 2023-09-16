中新网9月16日电 据日本共同社报道，当地时间15日，日本关西电力公司启动了高滨核电站2号机组(位于福井县高滨町，82.6万千瓦级)的反应堆。这是东京电力福岛第一核电站事故后，日本国内重启的第12个核电机组。当前，关电所有核电站7个机组已全部重启。

据报道，高滨2号机组自1975年开始运转，2011年11月进入定期检查，时隔约12年再次重启，已运转47年。在日本国内，该机组是仅次于高滨1号机组的“高龄”机组。1号机组于2023年7月重启，开始运转以来已过去48年。继关电美滨核电站3号机组(福井县美滨町)、高滨1号机组之后，高滨2号机组是第3个运转超过40年的核电机组。

关电称，高滨2号机组预计将于10月16日开始运转。福井县知事杉本达治表示，“关电的所有核电机组已重启。运营企业必须进一步慎重，而且为安全运转而努力，获得县民对核能的信赖。”

报道称，岸田政府2022年提出最大限度活用核电站，2023年5月，允许运营超过60年的核电站的相关法案获得通过。但如何提高“高龄”核电站的安全性，确保持续积存于核电站区域内的乏燃料去处等都是难题。

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