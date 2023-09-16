第八届“一带一路”高峰论坛于9月13日至14日在香港举办。多国高级官员在论坛期间表示，希望同共建“一带一路”国家和地区建立更为紧密的伙伴关系。

印度尼西亚经济统筹部长特别顾问里扎尔·阿凡迪·卢克曼表示，印尼乃至整个东盟都期待在“一带一路”框架下深化地区经济合作，并欢迎开展相关合作项目。

卢克曼提到，具有象征意义的雅万高铁和其他联合开发项目正在增进人民福祉，促进各国互联互通和共同发展。

东盟秘书长高金洪强调，互联互通不仅有利于合作伙伴之间的商品和服务流通，也有助于促进更广泛的贸易、投资、教育、旅游以及相关交流。

阿联酋经济部长阿卜杜拉·本·图克·阿尔马里告诉《中国日报》，相较于过去几十年，阿联酋近年来与共建“一带一路”国家之间的贸易额增加了许多，阿联酋在未来十年也将发挥重要作用。

沙特阿拉伯部长理事会总秘书处顾问拉希德表示，全球面临高达14万亿美元的基础设施赤字，问题很多，答案很少，而“一带一路”倡议正是应对这一挑战的答案。十年来，中国同150多个国家签署“一带一路”合作文件，拉动近万亿美元投资规模。

埃及国际合作部长马沙特强调了埃中两国的牢固关系，并表示全球发展倡议是一项非常重要的倡议，有助于推进“一带一路”合作。

匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多·彼得指出，从“一带一路”倡议中获益颇多，匈牙利和欧洲许多企业都反对“脱钩”，若没有东西方密切合作，欧盟就无法恢复经济竞争力。

（稿件来源：中国日报网）

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