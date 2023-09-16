人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际人士：共建“一带一路”意义重大

2023年09月16日09:58 |
小字号

第八届“一带一路”高峰论坛于9月13日至14日在香港举办。多国高级官员在论坛期间表示，希望同共建“一带一路”国家和地区建立更为紧密的伙伴关系。

印度尼西亚经济统筹部长特别顾问里扎尔·阿凡迪·卢克曼表示，印尼乃至整个东盟都期待在“一带一路”框架下深化地区经济合作，并欢迎开展相关合作项目。

卢克曼提到，具有象征意义的雅万高铁和其他联合开发项目正在增进人民福祉，促进各国互联互通和共同发展。

东盟秘书长高金洪强调，互联互通不仅有利于合作伙伴之间的商品和服务流通，也有助于促进更广泛的贸易、投资、教育、旅游以及相关交流。

阿联酋经济部长阿卜杜拉·本·图克·阿尔马里告诉《中国日报》，相较于过去几十年，阿联酋近年来与共建“一带一路”国家之间的贸易额增加了许多，阿联酋在未来十年也将发挥重要作用。

沙特阿拉伯部长理事会总秘书处顾问拉希德表示，全球面临高达14万亿美元的基础设施赤字，问题很多，答案很少，而“一带一路”倡议正是应对这一挑战的答案。十年来，中国同150多个国家签署“一带一路”合作文件，拉动近万亿美元投资规模。

埃及国际合作部长马沙特强调了埃中两国的牢固关系，并表示全球发展倡议是一项非常重要的倡议，有助于推进“一带一路”合作。

匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多·彼得指出，从“一带一路”倡议中获益颇多，匈牙利和欧洲许多企业都反对“脱钩”，若没有东西方密切合作，欧盟就无法恢复经济竞争力。

（稿件来源：中国日报网）

(责编：王禹蘅、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部