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2023中国主题图书展在新西兰开幕

2023年09月16日09:24 | 来源：新华网
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新华社奥克兰9月15日电（记者卢怀谦 郭磊）2023新西兰中国主题图书展暨动物保护中新青少年艺术展，15日在新西兰怀帕市开幕。

展览由中国国际图书贸易集团公司与新西兰文化艺术基金会、新西兰普赖姆传媒集团联合举办，展出中国国际图书贸易集团公司提供的1500多册图书，以及220多幅来自中新两国青少年的画作。

中国驻奥克兰总领事陈世杰在致辞中说，中新两国出版商和图书馆在展览展示、数字图书馆合作、古籍保护、资源共享等方面建立了合作机制。相信这次书展将进一步增进两国人民的了解和友谊。

中国国际图书贸易集团进出口公司总经理李智勇表示，今天看到新西兰民众对中国图书表现出浓厚兴趣，期待主题书展能搭建起友谊桥梁，进一步促进中新文化碰撞、交流与融合。希望更多海外民众通过中国图书了解中国、喜欢中国。

怀帕市市长苏珊·奥里甘表示，与去年的（中国主题图书展）活动相比，今年民众的参与更加踊跃，体现出他们对中国文化、艺术和历史更为关注，人们更有兴趣了解中国。

新西兰国会议员路易丝·厄普斯顿大学时期曾前往中国进行文化交流。她表示，民间交往是新中交流的重要内容，而文化艺术是不同国家人民相互了解沟通的重要工具和桥梁，期待两国人民特别是青少年增进交往和了解。

展览将持续至9月18日。此后，参展图书将捐赠给当地图书馆和学校。

(责编：王禹蘅、崔越)

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