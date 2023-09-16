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韩国希望日本兑现“明治工业革命遗址”申遗时所作承诺

2023年09月16日09:22 | 来源：新华网
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新华社首尔9月15日电（记者陆睿 孙一然）韩国外交部14日表示，期待日本政府落实世界遗产委员会的决定事项，履行“明治工业革命遗址”2015年申遗时承诺的后续措施。

正在沙特阿拉伯利雅得举行的第45届世界遗产大会14日通过决定，认为日本履行自身承诺至关重要，并必须继续履行承诺，以进一步加强“明治工业革命遗址”的整体解释策略。日本今后应就遗址历史进行进一步研究、资料收集和确认工作并与有关国家保持沟通。决定还要求日本在2024年12月1日前提交要求事项的履行情况报告，以便联合国教科文组织世界遗产中心及咨询机构进行检查。

韩国外交部当天在其网站发布的新闻公告中表示，韩国政府将关注日本今后如何切实执行世界遗产委员会的决定，期待日本能基于相关决定履行加强解释说明的承诺，并在截止日期前提交进展情况报告。

2015年，日本将包括“军舰岛”在内的23处工业遗址打包为“明治工业革命遗址”申报世界文化遗产，日方曾承诺将采取后续措施向世人说明强征劳工到“军舰岛”的史实，包括建立信息中心介绍该历史。申遗成功后，日本所建的信息中心展示的却是日方否认强征劳工事实的内容，引发国际社会强烈不满。

(责编：王禹蘅、崔越)

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