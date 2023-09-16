新华社摩洛哥塔鲁丹特9月15日电 通讯：亲历摩洛哥华侨华人赈灾

新华社记者霍晶 王东震

1500条毛毯、近300件床垫、290条羽绒被、12台汽油发电机，这是摩洛哥华人商会为摩洛哥地震灾区筹措的第一批赈灾物资。摩洛哥华人商会会长严钦兴告诉记者，这些都是灾区目前非常急需且短缺的物资。

当地时间8日深夜摩洛哥发生强烈地震后，中国驻摩洛哥大使馆第一时间协调在摩华侨华人团体参与救灾。在摩华侨华人迅速行动，向受灾地区捐款捐物。14日10时，新华社记者跟随摩洛哥华人商会组织的华侨华人救灾物资车队，从马拉喀什西南方200多公里的塔鲁丹特启程，向阿特拉斯深山区进发。

摩洛哥华人商会副会长蔡洁告诉记者，他们48小时内筹集到了价值至少33.4万摩洛哥迪拉姆（约合3.3万美元）的物资，并且在此期间完成了前往灾区的所有准备工作。

由于地震灾情严重，从11日开始，摩洛哥市场上毛毯和发电机等物资供应严重短缺，且有些物资价格明显上涨。摩洛哥华人商会动用各方资源筹措物资，采购的都是质量上乘的毛毯。一个75立方米的集装箱，被救援物资塞得满满当当。

中午12时许，车队抵达物资中转地。由于灾区位于深山，前往那里的路况复杂恶劣，大货柜车无法通行，因此需要在这个中转地把物资搬运到小货车上才能进山。

很多摩洛哥民众看到挂着中摩两国国旗的货柜车后，纷纷前来帮忙。两名当地警察也过来搭把手，他们还不断向车队人员表达谢意。不久，小货车车队沿着蜿蜒的盘山公路向大山深处开去。

下午3时许，车队来到一个受灾严重的村落。看到发电机被抬下车，围拢过来的村民欢呼起来。一个青年人兴奋地说：“我们终于有电了。”他告诉记者，由于当地电力中断，没有手机信号，想从这里往外传递消息哪怕是报个平安，也只能口口相传。

当发电机调试好后，掌声响起来。老老少少非常开心，纷纷拉住商会人员合影。

见此情景，向导优素福动容地告诉记者，在这片区域，华人商会的物资运输队应该是走得最远的赈灾队伍了。

此次同行的还有一位叫迪娜的摩洛哥女孩，她在摩洛哥街头演唱中文歌的视频点击量过亿，她在各大社交媒体平台粉丝众多。迪娜把自己拍摄的华人商会赈灾的视频发上网后，收到许多网友留言。她给记者看这些网友评论，并动情地说：“很多摩洛哥网友对华侨华人的赈灾义举表示感谢，称赞他们是在踏踏实实帮助灾民。”

一路上，记者也深深感受到当地人对中国人的热情友好，收获了很多陌生人的笑容，他们中有老人、孩子、青年人。14日傍晚，当一位摩洛哥人知道记者来自中国后，他竖起大拇指说：“感谢你们。”

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