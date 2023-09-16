新华社哈瓦那9月15日电（记者朱婉君）“77国集团和中国”峰会15日在古巴首都哈瓦那开幕，峰会聚焦推动南方国家协调合作应对当前挑战。

此次峰会由“77国集团和中国”轮值主席国古巴举办，主题为“当前发展面临的挑战：科学、技术和创新的作用”。巴西、委内瑞拉等约30个国家的国家元首或政府首脑、多名国际和区域组织负责人及近100个国家的高级别代表团参加会议。古巴革命领袖劳尔·卡斯特罗出席会议。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在开幕式致辞中表示，当今世界面临多重危机，国际经济秩序受到严重冲击，“77国集团和中国”肩负着在国际舞台维护大多数国家利益的巨大责任，应团结争取发展权，推动国际关系民主化。他强调，中国国家主席习近平提出的全球发展倡议具有重要意义和价值，这一包容性倡议顺应了建立新的公平公正国际秩序的时代潮流。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中说，“77国集团和中国”始终拥护多边主义，在联合国框架下发挥重要作用。面对当前自然灾害、贫困等共同挑战，需要采取全球行动，在各层面维护发展中国家利益。他呼吁“77国集团和中国”积极发挥自身力量，推动建立有利于全人类福祉的国际体系。

77国集团成立于1964年，是由发展中国家组成的政府间国际组织，旨在加强团结合作以加速发展中国家经济社会发展进程，目前有130多个成员国。中国不是77国集团成员，但一贯支持该组织正义主张和合理要求。自20世纪90年代以来，中国同77国集团关系在原有基础上有了较大发展，通过“77国集团和中国”这一机制开展协调与合作。

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