人民网晋城9月15日电 （记者艾雯）由中国人民对外友好协会主办，人民网协办的“汉字缘”国际故事大会已连续成功举办三届。本届国际故事大会以“家园”为主题，旨在传递“天下一家”“民胞物与”“协和万邦”的理念。自今年六月开赛以来，吸引了来自全球70多个国家的3000余名选手参赛。

时至中秋，相聚晋城，十位跨越山海的国际友人，以“汉字”为媒，共赴一场文明交流互鉴的盛会。

波兰姑娘金雪花对家园有着自己的理解，“家，可以是出生的地方，也可以是选择的地方。就像波兰著名钢琴家肖邦，生于华沙，灵魂属于波兰，才华却属于世界。”

在中国生活、学习的这四年多，金雪花在老师、同学的帮助下，学会了网购、用手机点外卖，用方便的聊天软件和家人视频……现在的她已经非常适应在中国的生活。

“感谢中国这个让我感到宾至如归的家园。我们的世界是多种文化的融合体，每一种文化都有独特的传统，都应被同等尊重。我们都是世界家园的一部分。无论来自何方，都可以在这个大家园中，书写属于自己的故事。”金雪花感言。

(责编：艾雯、常红)