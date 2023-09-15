图为由泰国中国企业总商会主办的集体婚礼。泰国中国企业总商会供图

人民网曼谷9月14日电 （记者孙广勇）9月10日晚，由泰国中国企业总商会主办、橡胶分会和罗勇园区分会承办的集体婚礼在泰国曼谷湄南河上的“璀璨明珠号”游轮成功举办，来自在泰中资企业的19对新人喜结连理。

中国驻泰国大使馆大使夫人王欢教授、经商处张潇潇参赞、泰国中国企业总商会名誉主席王寅飞、总主席李晓波、理事会主席陈华等嘉宾共270余人出席集体婚礼。

王欢教授为新人证婚，希望新人夫妻在婚后的日子里，都像蓦然初见，一见钟情；都像婚礼犹在，鼓乐长鸣。愿新人一生一心一意忠贞不渝地爱护彼此，在人生的旅程中永远心心相印、白头偕老，美满幸福。

总商会总主席李晓波致辞时表示，中泰政治关系稳固友好、泰国营商环境优越，使得泰国成为最吸引中资企业投资的国家之一。驻泰中资企业在取得自身发展进步的同时，也为泰国经济、就业、民生以及两国各领域合作做出巨大贡献。关心驻泰员工，关注“一带一路”上的奋斗者，传递中泰一家亲友谊是本次集体婚礼的主旨。

最后，婚礼仪式在绚烂的烟花中结束，大家沉浸在欢乐和美食的海洋里，向着幸福扬帆起航。这场令人难忘的集体婚礼将永远留在新人和嘉宾们的心中，成为一段美好的回忆。这不仅是对爱情的庄重承诺，也是对中泰友谊的深厚见证，这一难忘的时刻将伴随着新人们，共同书写未来幸福的篇章。

(责编：曹欣悦、常红)