人民网马尼拉9月14日电 （记者樊帆）9月14日，由菲律宾国家图书馆及北京语言大学出版社联合主办，红溪礼示大学孔子学院承办的菲律宾国家图书馆“中文书架” 揭幕仪式暨《100个热词了解新时代中国》图片展在菲律宾国家图书馆举行。菲律宾国家图书馆馆长阿德里亚诺、菲律宾红溪礼示大学副校长何塞·马卡帕加尔，北京语言大学出版社海外拓展部主任赵帅，红溪礼示大学孔子学院中方院长许雷、外方院长裴刚，国际中文教育志愿者教师、汉语师范专业学生以及国家图书馆工作人员等出席活动。

图为菲律宾国家图书馆“中文书架”揭幕仪式。人民网记者 樊 帆摄

活动上，北京语言大学出版社向菲律宾国家图书馆捐赠图书200余册，并由到场嘉宾共同为“中文书架”揭幕。此次捐赠图书不仅包含总书记著作中外文版，同时还包括等中国当代文学代表作，以及以汉语学习为主的《轻松学中文》系列、《国际中文教育中文水平等级标准》系列国际中文教材等。通过中文书架的捐赠，进一步丰富和更新菲律宾国家图书馆“中国书屋”的中国图书，展示中国形象，讲好中国故事，建立沟通桥梁。

图为北京语言大学出版社向菲律宾国家图书馆捐赠图书200余册。人民网记者樊帆摄

菲律宾国家图书馆馆长阿德里亚诺对北京语言大学出版社及红溪礼示大学孔子学院表示感谢，认为此次“中文书架”项目对于菲中两国的文化交流有着极其重要的意义，能推动中菲两国文化交流的发展，期待未来能有更多的合作机会。

图为菲律宾国家图书馆馆长阿德里亚诺参观新时代中国图片展。人民网记者樊帆摄

揭幕仪式结束后，现场领导和嘉宾共同参观了《100个热词了解中国》图片展以及红溪礼示大学孔子学院志愿者教师们准备的书法，中国结等文化体验活动。此次图片展通过“一图一词”的形式，图文并茂的展示出这些热词所代表的意义和背后的故事，生动、形象地向菲律宾民众介绍了客观、真实的中国。

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