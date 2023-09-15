9月14日，观众在日本和歌山县白浜冒险世界游乐园参加大熊猫“永明”31岁生日会。新华社发（中国驻大阪总领馆供图）

新华社东京9月14日电（记者杨光）日本和歌山县白浜冒险世界游乐园14日在线上线下为大熊猫“永明”举办31岁生日会。千余名日本民众到场参加活动，近万名观众通过网络观看直播。

“永明”生于1992年9月14日，1994年9月6日赴日本和歌山县冒险世界游乐园生活。今年2月22日，“永明”与双胞胎女儿“樱浜”和“桃浜”一同返回成都大熊猫繁育研究基地。2022年12月17日，中国驻大阪总领事薛剑授予“永明”“中日友好特使”称号。

为满足日本大熊猫粉丝了解“永明”现状的迫切需求，中国驻大阪总领馆、和歌山县冒险世界游乐园、四川省文旅厅、成都大熊猫繁育研究基地、中国驻大阪旅游办事处联合主办了本次“永明”生日会。

9月14日，观众在日本和歌山县白浜冒险世界游乐园参加大熊猫“永明”31岁生日会。新华社发（中国驻大阪总领馆供图）

在生日会现场，观众们通过纪录片回顾了“永明”一家的旅日生活。成都大熊猫繁育研究基地副书记刘龙与和歌山县冒险世界游乐园副园长中尾建子现场对话，并为大家播放了“永明”“樱浜”和“桃浜”回国后的生活视频。有趣的画面令在场观众兴奋不已，有的观众激动得流了泪。

中国驻大阪总领馆副总领事方炜在致辞中表示，“永明”一家三口在成都大熊猫繁育研究基地受到无微不至的照顾，今后将继续发挥中日友好使者的积极作用。欢迎日本粉丝们有机会去成都做客，看望老朋友“永明”一家，继续把“熊猫爱”升华为“人间爱”，共同推动中日民心相通。

和歌山县副知事下宏说，“永明”在来到和歌山县后的28年里共生育了16个孩子，给日本乃至全世界带来欢乐。2022年和歌山县与四川省结为友好县省，与“永明”的贡献密不可分。相信本次“永明”生日会将再次开启日中友好交流新篇章。

(责编：贾文婷、徐祥丽)