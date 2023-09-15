近日，美国导演奥利弗·斯通（Oliver Stone）在2017年的一段发言被网友翻出，视频在网上火了。发言中，奥利弗·斯通犀利指出了美国爱打仗的根本原因：不在于谁当总统，而是这个问题。

奥利弗·斯通当时指出，美国在过去的30年里发动的13场战争中，共计花费14万亿美元，造成数以万计人死亡。正是这些打着“正义”的旗号进行的战争，使美国的这个体制得以维系：

“请记住，在过去30年里美国发动的13场战争，共计花费14万亿美元，造成数以万计的人死亡。请记住，这不是谁当总统的问题，而是体制的问题，共和党和民主党都有的问题。一种军事工业、安防、金钱、媒体的综合体，你想怎么叫它都可以。以我们高高飘扬的旗帜为名而进行的所谓‘正义’之战，正是这个体制得以维系的幌子。”

奥利弗补充说，“对很多人来说，美国越来越繁荣。但这种财富，无法证明美国这套体系能作为世界价值观的中心，因为我们还在继续在全球制造混乱和战争”。

据新华社报道，奥利弗·斯通曾参加过越南战争，因执导《野战排》《华尔街》《刺杀肯尼迪》《生于七月四日》等电影享誉全球。他同时也是作家、历史学家，曾作为记者采访过委内瑞拉前总统查韦斯、古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗和俄罗斯总统普京。

2021年12月，奥利弗·斯通在接受新华社专访时曾说，第二次世界大战以后出现了军事凯恩斯主义，美国共和党声称担忧美国在战后会像20世纪30年代那样再次陷入萧条，所以呼吁必须继续将经济军事化，将资金投入军工产业，以防止美国经济下行。“美国一直在为战争做准备。准备战争比发动战争更挣钱。”

“我们曾经以为冷战可以终结，和平的红利将会来到，但实际上，资金还是源源不断地流向军方和情报机构。”在奥利弗·斯通看来，冷战结束是个错觉，实际上和平从未真正降临。

他还在采访中指责了当时美国针对俄罗斯在乌克兰制造军事紧张局势，批评美国违反北约不东扩的承诺、单方面退出与俄罗斯的战略武器条约，以及大搞针对中国的军事集结和对台军售等行为。

综合来源：新华社，中国日报，观察者网，Variety网

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