新华社联合国9月14日电 针对台湾当局近期炒作所谓“参与联合国诉求”、曲解联大第2758号决议等行为，中国常驻联合国代表张军14日发表谈话，阐明严正立场。

张军说，这是“台独”分裂势力和部分反华势力借第78届联大开幕“蹭热度”的又一波政治闹剧。所谓“台湾参与联合国”是一个彻头彻尾的伪命题。第一，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。联合国是由主权国家组成的政府间国际组织，台湾作为中国的一个省，没有任何根据、没有任何理由、没有任何权利参加联合国及其相关机构。第二，中国政府在坚持一个中国原则的前提下，曾对台湾地区参与世卫大会、国际民航组织大会等作出妥善安排。民进党当局顽固推行“台独”分裂，拒不接受“九二共识”，致使有关安排的政治基础不复存在，责任完全在民进党当局。第三，一个中国原则是国际社会的普遍共识，是遵守国际关系基本准则的应有之义。目前，全世界182个国家在一个中国原则的基础上同中国建立了外交关系。民进党当局和一些外部势力鼓噪“台湾参与联合国”，本质上是要制造“两个中国”“一中一台”，这是对国际关系基本准则的公然挑战。

他说，1971年第26届联大通过第2758号决议，从根本上解决了谁在联合国代表中国的问题。决议明确承认中华人民共和国政府的代表为中国在联合国的唯一合法代表，明确要求将台湾当局“代表”从其非法占据的席位上驱逐出去。从那时起，联合国在此问题上的立场清晰无误、一以贯之，联合国始终坚持一个中国原则，始终遵守联大第2758号决议。

张军正告民进党当局和部分外部势力：联大第2758号决议不容曲解，一个中国原则不容侵犯！他说，我们将继续坚持“和平统一、一国两制”基本方针，努力推动两岸关系和平发展，坚决粉碎“台独”分裂和外来干涉图谋。

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