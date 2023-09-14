新华社北京9月14日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东14日表示，根据商务部统计，2018年，美国和欧盟实际对华投资合计为744亿元，2022年为860亿元，较2018年增长15.6%。今年1至7月，美国、德国、法国、英国、瑞典等国家对华实际投资仍在增长。

商务部当天举行例行新闻发布会，何亚东在回答关于美国和欧洲对中国新设投资下降的记者提问时作出上述回应，以客观数据指出这位记者提到的美国和欧洲对华投资大幅下降的情况并不属实。他表示，总体看，中国市场对外资仍保持较强吸引力。今年以来，众多跨国公司高管密集访华，他们普遍表示，中国市场不是“可选项”，而是“必选项”，将持续加码在华投资、深耕中国市场。

针对近日美国商务部长雷蒙多关于美国将限制向中国出售最先进芯片的言论，何亚东回应称，美方限制对华出口芯片相关措施，违背市场规律，割裂全球半导体市场，不仅损害中国企业正当权益，也严重影响了包括美国企业在内的全球半导体企业利益。中国是全球最大的半导体市场。对中美半导体产业经贸往来人为设限，损人不利己。中方始终坚持开放包容、合作共赢，将继续加大开放力度，推动全球科技交流和经贸合作。

近日，欧盟委员会对外公布欧盟碳边境调节机制过渡期实施细则，该细则将于10月1日起正式生效。针对此，何亚东回应称，欧盟提出碳边境调节机制以来，受到许多世贸组织成员的关注和质疑。中方始终认为，相关政策应当符合世贸组织基本原则和规则，避免构成保护主义措施和绿色贸易壁垒。在世贸组织框架下，中方正与各方一道，推动开展绿色贸易政策的多边专题讨论。作为欧盟的重要贸易伙伴，中方希望欧盟相关政策措施的实施秉持公平公正透明原则，遵守世贸组织规则，降低对贸易的负面影响。

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