人民网曼谷9月14日电 （记者刘慧）金边消息：当地时间14日上午10时15分，中国人民解放军和平天使医疗队抵达柬埔寨金边国际机场，将与柬埔寨王家军卫勤分队组织为期13天的“和平天使-2023”卫勤联合演习活动，并为柬埔寨官兵和民众提供义诊等医疗服务。

这支医疗队由中国人民解放军空军军医大学、西部战区空军医院为主抽组，通过中国空军运-20大型运输机航空投送至柬埔寨金边，柬埔寨王家军司令部、中国驻柬埔寨大使馆武官处、中国援柬军事专家组代表当天在金边机场为医疗队举行了欢迎仪式。

根据计划安排，中柬两军卫勤联合演习活动将以严重洪涝飓风灾害国际人道主义联合医学救援为主题，在柬埔寨王家军陆军特种部队司令部展开，中柬两军参演官兵共700余人。演习包括联合卫勤指挥、联合力量投送、联合部署展开、联合现场救援等科目，设置批量伤员救治、危重伤病员空运医疗后送、热带传染病防控等训练内容，提升两军卫勤分队协同行动能力。

演习期间，我军“和平天使”医疗队将依托柬埔寨王家军总医院、第四军区医院，在金边、暹粒同时开展医疗服务活动，派出骨科、消化、呼吸、口腔、中医、心血管、神经等31个学科的专家，为柬埔寨驻军、军人家属和普通民众开展义诊、手术、学术讲座、卫生防病宣教等服务活动和药品物资捐赠活动。

柬埔寨王家军总司令部秘书局局长班索克伟杰少将表示，希望通过未来几天的联演，双方部队交流卫勤领域的经验，相信本次演习将进一步提高柬埔寨王家军医疗救援以及应对各种突发灾害的能力。这也是两军践行中柬两国全面战略合作伙伴关系的具体实践。

中央军委后勤保障部卫生局有关负责人介绍，此次活动为中柬两军卫勤分队历史上首次开展的联合演习活动，也是我军空运医疗力量首次出境参演。旨在巩固和发展中柬两国全面战略合作伙伴关系，拓展两国军事交往，深化中柬两军医疗卫生领域务实合作，进一步巩固中柬传统友谊。

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