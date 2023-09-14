新华社北京9月14日电（记者邵艺博）外交部发言人毛宁14日表示，注意到印度尼西亚总统佐科试乘雅万高铁并作出积极评价，期待并相信高铁正式开通运营后，将给印尼民众出行带来诸多便利，进一步释放当地经济发展潜力。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，印尼总统佐科于9月13日试乘雅万高铁。他表示，中国高铁建设经验丰富、技术先进。雅万高铁很快、很安静、也很平稳，希望高铁的开通能够减少雅加达地区的交通拥堵和污染，推动印尼民众转变出行方式。中方对此有何评论？

毛宁表示，雅万高铁是中印尼共建“一带一路”合作旗舰项目，一直得到两国元首的亲自关心和推动。作为东南亚首条高速铁路，雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地，也是中国同地区国家共商共建共享、携手迈向现代化的成功范例，将有力提升地区互联互通发展水平。

“我们注意到佐科总统试乘雅万高铁并作出积极评价。”毛宁说，“期待并相信高铁正式开通运营后，将给印尼民众出行带来诸多便利，进一步释放当地经济发展潜力。”

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