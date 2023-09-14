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利比亚德尔纳市预计当地洪灾遇难者可能达2万

2023年09月14日20:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月14日电 利比亚东部德尔纳市市长盖斯13日预计，飓风“丹尼尔”及其引发的洪灾可能仅在该市就造成多达2万人死亡，远超该国东部所有受灾地区目前确认的5500多人遇难的数字。

　　盖斯接受沙特的阿拉伯电视台采访时说，从德尔纳市受损情况看，遇难人数可能非常多，“达到1.8万至2万人”。

　　飓风“丹尼尔”10日在利比亚东部地中海沿岸登陆并引发洪水，在德尔纳、贝达、舍哈特市造成大量人员伤亡。根据利比亚民族团结政府卫生部13日发布的数据，该国东部地区因灾死亡人数已超过5500人，7000多人受伤，约1万人失踪。

　　德尔纳市受灾最重，主要原因是该市上游两座水坝在夜间垮塌，许多人在睡梦中被洪水冲走。美联社援引利比亚紧急情况部门官员的话报道，德尔纳市约四分之一面积被洪水“夷为平地”般摧毁。红十字国际委员会驻利比亚官员对媒体说，德尔纳市遭遇的洪水浪头高达7米。

　　德尔纳市区位于河谷中，地势较低。由于连年战乱，没有统一的中央政府管理，当地基础设施老旧，防洪抗洪能力较弱。事发时，当地既没有洪水预警系统，也没有疏散应急预案。

　　2011年，美国等西方国家武装干涉利比亚，支持反对派推翻卡扎菲政权。利比亚此后政局动荡，陷入长期内乱。得到联合国承认的利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，利比亚国民代表大会则与“国民军”结盟，主要控制东部和中部地区。（惠晓霜）

(责编：崔译戈、常红)

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