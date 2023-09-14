人民网东京9月14日电 （记者朱玥颖）9月14日，“2023大熊猫全球生日会—永明生日会”在日本和歌山冒险大世界举行。中国驻大阪总领馆副总领事方炜、日本和歌山县副知事下宏、四川省文化和旅游厅副厅长严飒爽、冒险大世界园长今津孝二、成都大熊猫繁育研究基地副书记刘龙、中国驻大阪旅游办主任马晓琛，以及千余名日本民众为大熊猫永明庆祝31岁生日。

9月14日，大熊猫永明生日会在日本和歌山举办。中国驻大阪总领事馆供图

方炜在致辞中回忆起七个多月前送别永明、樱浜、桃浜一家三口时的感人场景，向日本熊猫粉丝以及举办此次活动的主办方表达了感谢，并表示永明一家三口在成都大熊猫繁育研究基地受到了无微不至的照顾，将继续发挥中日友好使者的积极作用，欢迎日本的熊猫粉丝们有机会去成都做客看望老朋友永明一家，继续把“熊猫爱”升华为“人间爱”，共同推动中日民心相通，为维护两国友好大局，推进双边关系改善贡献更多正能量。

下宏回顾了永明成为“超级爸爸”的光辉历史，永明从一岁来到和歌山县起，28年里共生育了16个孩子，给日本乃至全世界带来了欢乐。他表示，2022年和歌山县与熊猫故乡四川省结为友好县省，与永明的贡献密不可分，相信本次永明生日会将再次开启疫情后日中县省交流的新篇章。

严飒爽在致辞中表示，四川省与和歌山县这对友好省县因大熊猫而结缘，四川独特的自然风光和厚重的人文底蕴深受日本朋友的喜爱，欢迎日本游客到同为天府之国和熊猫家园的四川亲身体验秀美的风光，领略多彩的文化。

今津孝二在致辞中表示，今后冒险大世界还将继续与关心热爱熊猫的朋友们一起为共创美好未来而努力。

在生日会现场，大家通过纪录片一起回顾了永明一家的旅日生活。成都大熊猫繁育研究基地副书记刘龙与和歌山冒险大世界副园长中尾建子现场对话，并为大家播放了永明、樱浜、桃浜回国生活的视频。精神饱满的永明让现场观众兴奋不已，腼腆的樱浜和活泼的桃浜也开心地“问候”日本的熊猫粉丝们，许多观众甚至激动地流下了眼泪。

为了让入园观众进一步了解大熊猫的故乡，生日会当天，四川省文化和旅游厅联合中日相关机构在冒险大世界举办了“天府四川·熊猫家园”路演活动。此外，生日会现场还布置了四川文旅图片展，为日本民众介绍四川的自然风光、风土人情和文化美食，以及熊猫回国后的生活环境和近况。熊猫玩偶打卡点及四川文旅图片展将一直持续至10月中旬。

永明生于1992年9月14日，1994年9月6日赴日本和歌山县冒险大世界动物园生活，是旅居海外最久的大熊猫。2022年12月17日，中国驻大阪总领事薛剑为永明授予“中日友好特使”称号。2023年2月22日，永明和双胞胎女儿樱浜、桃浜从和歌山冒险大世界返回成都大熊猫繁育研究基地。为了满足日本熊猫粉丝想了解永明生活现状的心情，中国驻大阪总领馆、和歌山冒险大世界、四川省文旅厅、成都大熊猫繁育研究基地、中国驻大阪旅游办事处联合主办了永明生日会。央视网iPanda熊猫频道、四川航空对本次活动也给予了大力支持。

(责编：崔译戈、常红)