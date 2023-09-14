新华社北京9月14日电 9月14日上午，国务院总理李强在人民大会堂会见来华进行国事访问的委内瑞拉总统马杜罗。

李强表示，习近平主席和总统先生决定将中委关系提升至全天候战略伙伴关系，这是两国关系史上的一个重要里程碑。面对变乱交织的国际局势，中委应坚定携手同行，不断深化战略协作，妥善应对风险挑战，更好实现共赢发展。明年将迎来中委建交50周年，相信在两国元首战略引领和双方共同努力下，中委友谊与信任将更进一步、各领域合作将再上新台阶。

李强指出，中方将继续坚定支持委方维护国家主权和民族尊严、维护自身正当合法权益，坚决反对外部势力以任何借口干涉委内瑞拉内政。中方愿同委方努力落实“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，加强发展经验交流，继续用好中委高级别混委会机制，深化各领域务实合作。双方要办好明年两国建交50周年系列庆祝活动，持续扩大人文交流，更好促进两国人民相知相亲。中方愿同委方密切多边协调配合，推动构建人类命运共同体。

马杜罗表示，中国致力于和平发展，走符合本国国情的发展道路，取得举世瞩目的成就。中国发展惠及本国人民，也造福全球。委中建立全天候战略伙伴关系是全球南方国家合作的里程碑。委方支持习近平主席提出的重大倡议，愿同中方加强经贸、科技、农业、教育、文化等领域合作，开辟两国关系的光明未来。

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