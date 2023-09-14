新华社贵阳/莫斯科9月14日电 题：一把奏响和美之声的中国吉他

新华社记者骆飞 李惊亚 陈嫱

板材挑选、切割成型、拉装弦线、调音检测……经过200多道工序，一把把做工精美的吉他在中国贵州省的正安县诞生，随后通过中欧班列、水运等方式销往全球各地。

转轴、拨弦、轻拢、慢捻……在莫斯科郊外的一间音乐工作室里，俄罗斯吉他演奏家格里戈里·诺维科夫怀抱一把产自正安县的古典吉他，动情地奏起俄罗斯名曲。

今年44岁的诺维科夫少年时开始学习古典吉他。在近30年的演奏生涯里，他弹过的吉他数不胜数。如今，他更偏爱怀里这把产自中国的吉他。

“一次偶然的机会，我通过中国经销商得到了一把产自正安县的吉他，这让我对中国吉他的制造工艺、中国音乐文化都有了更深的了解。”诺维科夫说。

不仅自己弹，诺维科夫还把中国产的吉他推荐给身边的人。他认为，尽管吉他是西方传统乐器，但中国生产的吉他在面板选材、制作工艺、音质音色等各方面，都已达到国际一流水准。

随着诺维科夫翻飞跳跃的指尖，一串串美妙的音符从吉他中流淌出来。一曲终了，余音绕梁，令听者久久沉醉。

与此同时，与莫斯科直线距离6000多公里外，位于正安县的吉他文化产业园里，120余家吉他生产及配套企业正源源不断接收着来自世界各地的订单。

据了解，正安县年产销吉他超过600万把，产销额约占中国的五分之一、全球的七分之一。

“不敢想象，10年前这里还什么都没有。”正安瑞新工业（产业）园区管理服务中心主任朱梅方说。长期以来，受地形、交通等条件制约，位于黔北山区的正安县曾是贵州省深度贫困县之一。

为改变贫困面貌，乘着共建“一带一路”的东风，2013年以来，正安县大力招揽在外从事吉他制造的正安人返乡创业，拨出了当地吉他产业发展的第一个音符。

“我们给全球100多个品牌做代工生产，年产吉他40余万把，95%都用于出口。”遵义神曲乐器制造有限责任公司创始人郑传玖告诉记者。

作为第一家落户正安县的吉他厂，十年间，神曲公司已成为当地龙头企业，其产品通过中欧班列远销土耳其、俄罗斯、罗马尼亚等共建“一带一路”国家，年产值最高达4亿元人民币。

今年4月13日，2023美国乐器展在加利福尼亚州阿纳海姆会展中心举办，吸引了120个国家和地区的1200多家企业参展，其中有来自正安县的38家吉他企业。

一家从事吉他销售的土耳其公司总经理哈坎·库特卢告诉记者，他们每年从遵义神曲公司订购1万多把吉他，“质量好、性价比高、受到顾客欢迎，这就是我订购中国产乐器的理由”。

展会现场，另一家来自正安县的吉他企业娜塔莎乐器制造有限公司，凭借自主研发设计的全竹智能吉他，同样吸引了各国吉他爱好者的目光。

娜塔莎公司创始人赵建峰告诉记者，传统吉他制造严重依赖雪松、红木、桃花心木等进口木材，而他们推出以竹子为原材料的智能吉他，不仅改变了当前中国吉他制造原材料严重依赖进口的局面，还通过内嵌声卡和芯片等创新技术，带来了更加丰富的演奏体验。

“吉他起源于西方，有着上百年的工艺积累和品牌沉淀。中国的自主品牌要想在全球竞争中站稳脚跟，必须在提升品质、凸显特色上下功夫。”赵建峰说，坚持做自主品牌，是一件“困难而正确的事情”。

近年来，正安县大力培育自主品牌，不断提升吉他产业核心竞争力，获得吉他相关专利288项、商标77项，推动越来越多的自主品牌走出国门、走向世界。

在正安吉他文化产业园的大师工作楼内，张维义正带领团队为全球买家打造高端定制吉他。

“从原材料选购，到琴头、音梁等各个部件制作，再到上漆、装配等，做一把手工吉他平均要用100多天，最长甚至要半年。”张维义说，仅面板上漆这一个环节，就需要手工涂抹30多万次，才能达到光可鉴人的效果。

除了工艺上精益求精，张维义还将中国文化融入吉他制作中。他曾将苗族银饰等元素融入吉他设计中，受到世界各地买家青睐。

去年，他的工作室共制作吉他172把，产值近1000万元人民币。“民族的才是世界的。”张维义认为，吉他不仅是乐器，更是文化载体，只有打上浓浓的中国烙印，才能在世界文化交流的舞台上，奏响属于自己的声音。

“‘一带一路’为正安县提供了广阔的对外交往天地。”朱梅方告诉记者。近年来，除了将吉他销往全球，正安县还邀请瑞典、西班牙、巴西等国知名吉他演奏家来交流考察，大力推动当地吉他文化发展。

2018年，瑞典著名吉他演奏家约翰内斯·莫勒受邀成为“正安吉他国际形象大使”。他将《我和我的祖国》《在那遥远的地方》《送别》等一批脍炙人口的中国音乐改编成吉他独奏曲，收入专辑《吉他上的中国记忆》。

“正安县正成为世界吉他制造和吉他文化的一个重要中心，能够见证并追随这一进程，我由衷感到高兴。”莫勒说。

随着吉他产业蓬勃发展，“音乐生产力”正不断惠及正安县百姓。据统计，吉他产业带动当地1.5万余人就业，保障近7000人稳定脱贫。2020年3月，这个曾经的深度贫困县，实现了当年标准下农村贫困人口全部脱贫。

采访结束，夕阳西下。返程途中记者看到，正安县高速公路旁“音乐让生活更美好”这几个大字，在阳光下格外醒目。（参与记者：吴箫剑、杨文斌、解文韬、德米特里·科兹洛夫）

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