人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

记者手记：“困难当前，自然要守望相助”

——探访摩洛哥地震震中地区

2023年09月14日19:51 | 来源：新华网
小字号

　　新华社摩洛哥马拉喀什9月13日电 记者手记：“困难当前，自然要守望相助”——探访摩洛哥地震震中地区

　　新华社记者霍晶 王东震

　　摩洛哥南部城市马拉喀什附近8日发生强烈地震，截至12日已造成2900余人死亡。地震发生以来，新华社记者数次深入灾区。我们既为这场灾难带来的巨大创伤心痛，也因为人们的守望相助而感动。

　　12日上午，记者从马拉喀什出发，赶赴震中区域塔拉特恩雅库布。沿途路况很差，盘山公路上堆满碎石，地图上显示4个小时的车程，不得不因山体落石被迫一次次耽搁。在一处盘山路的悬崖边缘，地震造成的公路裂缝足有五六厘米宽。为了给运输卡车让路，记者的车有时不得不紧贴山路最外侧。大车扬起的灰尘，数次把记者所驾汽车的前挡风玻璃遮个严严实实。现在想来，阵阵后怕。

　　下午6时，几经周折，记者终于抵达目的地。抵达震中前，我们自以为经过前几天的采访，已经有了一些心理准备，但亲临地震核心区域，灾后景象还是让首次经历地震报道的记者的心绪久久难以平复。

　　当天傍晚的塔拉特恩雅库布，山风吹过，扬起漫天黄土，空气中隐约有腐坏的味道。小镇上几乎所有的房子都倒塌了，一处土坡下有几座新坟。一堆瓦砾上，广告牌和商品散落一地，让人依稀看出那里之前是个商店。旁边，一名男子正在废墟中寻觅能用的东西。

　　一个穿着拖鞋的小男孩蹲在地上，正玩着一个已经坏掉的计算器，身后是他被摧毁的家。小家伙看起来有些茫然，当记者拿起相机时，他突然笑起来，还对着镜头比起剪刀手。孩子的父亲走过来，记者用阿拉伯语向他表示安慰。皮肤黝黑的汉子拥抱住记者，泪珠从脸上滚落。

　　在一顶帐篷前，坐着一位满脸皱纹的老奶奶。记者走到她面前，本想说些什么，老奶奶突然一把拉住记者的手，不停亲吻，接着大放悲声。

　　山上的风很大，不知是漫天黄土，还是别的什么，让我们睁不开眼睛。

　　面对地震带来的巨大伤痛，许许多多的人伸出援手，为灾区民众提供力所能及的帮助。新华社驻拉巴特分社雇员娜吉娅说，在摩洛哥很多地方的血液中心，献血的人们排起了长队。“困难当前，自然要守望相助。”她说。

　　在向震中进发途中，由于道路中断，记者下车和一名维持秩序的警察聊了几句。他告诉记者，很多车都是自发前来送物资的。记者注意到，很多私家车的后座被救灾物资挤得满满当当。有一辆运送毛毯的小货车，不仅车厢里塞满了毛毯，车顶上也堆了高高的毛毯。

　　记者结束采访离开震中时已是晚上9点，返回的行程又因落石而几度被迫中断。深夜时分，装载着挖掘机等救灾设备的车辆仍在向震中地区前进。盘山路上，红色的汽车灯光与指挥交通人员的手电光汇集在一起，点亮了阿特拉斯山的沉沉夜色。

　　沿途，不时有人向被堵在路上的人们分发食物和水，记者也拿了几粒椰枣。抬头望去，星空在上，希望摩洛哥人民能够早日重建家园，美丽的“北非花园”能够重回平和与宁静。

(责编：崔译戈、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部