新华社摩洛哥马拉喀什9月13日电 记者手记：“困难当前，自然要守望相助”——探访摩洛哥地震震中地区

新华社记者霍晶 王东震

摩洛哥南部城市马拉喀什附近8日发生强烈地震，截至12日已造成2900余人死亡。地震发生以来，新华社记者数次深入灾区。我们既为这场灾难带来的巨大创伤心痛，也因为人们的守望相助而感动。

12日上午，记者从马拉喀什出发，赶赴震中区域塔拉特恩雅库布。沿途路况很差，盘山公路上堆满碎石，地图上显示4个小时的车程，不得不因山体落石被迫一次次耽搁。在一处盘山路的悬崖边缘，地震造成的公路裂缝足有五六厘米宽。为了给运输卡车让路，记者的车有时不得不紧贴山路最外侧。大车扬起的灰尘，数次把记者所驾汽车的前挡风玻璃遮个严严实实。现在想来，阵阵后怕。

下午6时，几经周折，记者终于抵达目的地。抵达震中前，我们自以为经过前几天的采访，已经有了一些心理准备，但亲临地震核心区域，灾后景象还是让首次经历地震报道的记者的心绪久久难以平复。

当天傍晚的塔拉特恩雅库布，山风吹过，扬起漫天黄土，空气中隐约有腐坏的味道。小镇上几乎所有的房子都倒塌了，一处土坡下有几座新坟。一堆瓦砾上，广告牌和商品散落一地，让人依稀看出那里之前是个商店。旁边，一名男子正在废墟中寻觅能用的东西。

一个穿着拖鞋的小男孩蹲在地上，正玩着一个已经坏掉的计算器，身后是他被摧毁的家。小家伙看起来有些茫然，当记者拿起相机时，他突然笑起来，还对着镜头比起剪刀手。孩子的父亲走过来，记者用阿拉伯语向他表示安慰。皮肤黝黑的汉子拥抱住记者，泪珠从脸上滚落。

在一顶帐篷前，坐着一位满脸皱纹的老奶奶。记者走到她面前，本想说些什么，老奶奶突然一把拉住记者的手，不停亲吻，接着大放悲声。

山上的风很大，不知是漫天黄土，还是别的什么，让我们睁不开眼睛。

面对地震带来的巨大伤痛，许许多多的人伸出援手，为灾区民众提供力所能及的帮助。新华社驻拉巴特分社雇员娜吉娅说，在摩洛哥很多地方的血液中心，献血的人们排起了长队。“困难当前，自然要守望相助。”她说。

在向震中进发途中，由于道路中断，记者下车和一名维持秩序的警察聊了几句。他告诉记者，很多车都是自发前来送物资的。记者注意到，很多私家车的后座被救灾物资挤得满满当当。有一辆运送毛毯的小货车，不仅车厢里塞满了毛毯，车顶上也堆了高高的毛毯。

记者结束采访离开震中时已是晚上9点，返回的行程又因落石而几度被迫中断。深夜时分，装载着挖掘机等救灾设备的车辆仍在向震中地区前进。盘山路上，红色的汽车灯光与指挥交通人员的手电光汇集在一起，点亮了阿特拉斯山的沉沉夜色。

沿途，不时有人向被堵在路上的人们分发食物和水，记者也拿了几粒椰枣。抬头望去，星空在上，希望摩洛哥人民能够早日重建家园，美丽的“北非花园”能够重回平和与宁静。

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