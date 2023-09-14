新华社北京9月14日电（记者陈雨峥）13日，古巴驻华使馆举行“77国集团和中国”峰会新闻发布会。古巴驻华大使白诗德在发布会上表示，中国在科技创新领域的宝贵经验为全球南方国家实现可持续发展发挥了重要作用。

古巴为2023年77国集团主席国，本届“77国集团和中国”峰会将于15日至16日在古巴首都哈瓦那进行，主题为“当前发展面临的挑战：科学、技术和创新的作用”。

白诗德在新闻发布会上表示，中国是“77国集团和中国”这一发展中国家多边合作机制的重要成员，不仅因为中国是世界最主要的经济体之一，还因为其在科技创新促进可持续发展方面具有宝贵经验，以及在南方国家发展项目中发挥了积极作用。

9月13日，古巴驻华大使白诗德在“77国集团和中国”峰会新闻发布会上致辞。新华社记者 陈雨峥 摄

白诗德强调，在国际社会面临多维度挑战的背景下，中国为南南合作设立专项资金，为多个发展中国家提供了无条件的、不干涉他国内政的发展援助，为建立更加公平、公正的国际经济和社会新秩序发挥重要作用。

白诗德指出，中国为全球发展提供了稳定、平衡的因素，其发展机遇与世界各国共享。

“为构建更加公正合理的国际经济和社会秩序，中国推动共建‘一带一路’倡议，并提出全球发展倡议、全球文明倡议和全球安全倡议，为促进全球南方国家多边合作提供了有效途径。”白诗德说。

围绕本次峰会主题，白诗德说，科技进步是实现可持续发展的关键。当下不公正的国际经济秩序加剧了许多国家的社会经济和科学技术边缘化，对南方国家发展造成了严重影响。

“南南合作将为发展中国家共同应对不公正的国际经济秩序、创造更包容的经济环境发挥作用。”白诗德强调，本次峰会对全球南方国家团结一致、共同应对各国在国际领域面临的巨大挑战而言至关重要。

白诗德指出，建设一个更公正和更具包容性、崇尚国际团结与合作的世界是“77国集团和中国”的一贯主张。“相信此次峰会的召开将有利于加强各国人民之间的团结，采取共同的实际行动，有效应对当前的发展挑战，捍卫各国共同利益和发展权利。”

本届峰会期间，各国代表将围绕教育、文化、旅游和环境等议题展开系列会议。

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