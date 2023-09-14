人民网北京9月14日电 （杨倩、阿尔达克） 9月13日，由哈萨克斯坦驻华大使馆和上合组织秘书处联合举办的“哈萨克斯坦共和国文化日”活动在京举行。上合组织秘书长张明、哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫出席活动并致辞。

张明表示，上合组织高度重视促进文化艺术领域的合作。自2022年起，上合组织文化和旅游资助项目正式启动，今年阿拉木图将成为上合组织文化和旅游之都。他指出，文化是一种强大的资源，具有创造性和团结的力量。今天举办的活动旨在展示当代哈萨克斯坦的文化成就，拉近上合组织各成员国之间的距离，加强相互尊重、相互理解和相互信任。

上合组织秘书长张明致辞。主办方供图

努雷舍夫指出，哈萨克斯坦自2023年7月5日起担任上合组织轮值主席国，任期一年。在轮值主席国框架内，计划举办约130项活动，包括将在哈萨克斯坦举行的成员国元首理事会。此外，为进一步巩固“上海精神”，哈萨克斯坦驻华大使馆、上海组织秘书处和上合组织睦邻友好合作委员会商定，在这一年内再举办约20项经贸、文化和人文活动，“哈萨克斯坦文化日”是系列活动的亮点之一。

哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫致辞。主办方供图

活动现场，哈萨克斯坦著名音乐组合“图兰”乐队身着传统服装，用哈萨克斯坦古典乐器演奏出草原音乐的独特魅力。

哈萨克斯坦著名音乐组合“图兰”乐队演奏民族音乐。人民网 阿尔达克摄

哈萨克斯坦独立设计师品牌“Ai-zer”带来了民族服装时装秀，呈现出传统文化在当下的新面貌。哈萨克斯坦毡房也被搬到现场，此外还展示了哈萨克斯坦作家在中国出版的书籍、哈萨克斯坦城市、自然风景图片和特色美食。

哈萨克斯坦独立设计师品牌“Ai-zer”带来了民族服装时装秀。人民网 阿尔达克摄

活动现场展示了哈萨克斯坦的毡房。人民网记者 杨倩摄

活动现场展示了哈萨克斯坦作家在中国出版的书籍。人民网记者 杨倩摄

当日，上合组织成员国中部分驻华大使和外交官、中国外交部、文旅部等部门的官员、学者、文化艺术界人士和媒体代表参加了本次活动。

活动现场来宾合影留念。主办方供图

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