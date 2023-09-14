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中国代表在人权理事会呼吁各方携手促进和保护人权

2023年09月14日18:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林9月14日电 （记者刘仲华）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使13日在联合国人权理事会第54届会议议题二一般性辩论中发言，呼吁各方携手促进和保护人权，为世界人权事业的健康发展注入正能量。

陈旭指出，让和平与发展惠及每个国家每个人，实现人人享有经社文权利在内的各项人权，既是共同愿望，也是共同使命。各方应以纪念《世界人权宣言》75周年、《维也纳宣言和行动纲领》30周年为契机，携手促进和保护人权。

陈旭表示，人权内涵全面、丰富，既要保护公民政治权利，也要保护经社文权利，既包括个人权利，也包括集体权利。各方应在平等和相互尊重基础上，平衡推进所有人权。纵览多边人权体系，对经社文权利的资源投入和占比远远低于公民政治权利。这种历史不公亟待解决。

陈旭强调，中国坚持走适合本国国情的人权发展道路，历史上首次彻底消灭贫困，人权事业获得长足发展，各族人民权益得到充分保障。香港国安法开启了香港由乱及治的重大转折，为特区持续繁荣奠定了基础。中国不接受任何基于虚假信息对中方的指责，愿在相互尊重、平等相待基础上，同各国共同努力，为世界人权事业的健康发展注入正能量。

(责编：崔译戈、常红)

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