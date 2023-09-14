新华社内罗毕9月14日电 专访：“美国军事霸权给当今社会带来前所未有的伤害和危机”——访肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内

新华社记者黎华玲

“当前世界格局呈现出多元化、复杂化、不稳定的态势，美国军事霸权行径依旧是造成当今世界动荡不安的主要根源。”肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内日前接受新华社记者专访时表示，如今全球各国反对美国军事霸权的声音此起彼伏，美方霸权行径不得人心。

穆内内说，历史反复证明，霸权行径是导致文明之间、国家之间、社会之间不稳定的直接原因。军事霸权是美国谋求单极世界、维护霸权秩序、巩固其霸权行径的核心支柱。

穆内内说，美国目前在海外80个国家和地区设有约750个军事基地，这些海外军事基地为美国在至少25个国家发动战争或军事行动提供支持，“美国军事霸权给当今社会带来前所未有的伤害和危机，引发冲突和战争，导致数十万无辜平民伤亡，践踏了他国主权，破坏了世界和平。”

他指出，从二战结束到2001年，全球153个地区发生了约248次武装冲突，其中约201次为美国所发起，占比约81%。“美西方国家为首的军事联盟对阿富汗、伊拉克、利比亚等主权国家发动大规模军事打击，他们打着正义的幌子，实则是为己谋私。”

穆内内以利比亚战争为例说，美西方国家的真实目的是为了夺取石油和黄金等资源。时至今日，利比亚仍然陷入各种团体和外部干涉的暴力漩涡之中，百姓失去家园、民不聊生，而美国却对自己所引发的灾难视而不见。

穆内内呼吁广大发展中国家团结一致，反对一切形式的威胁、施压、制裁，反对美国霸权行径。

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