新华网摩加迪沙9月14日电（记者黎华玲 刘万利）中国航天员13日以视频连线形式在“天宫”空间站展出十件非洲青少年画作，包括索马里6岁儿童卡伍基卜·穆罕默德·阿里创作的《和平鸽》。

今年3月，中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处、中国载人航天工程办公室和部分中国驻非洲国家使领馆共同举办了非洲青少年“我的梦想”主题绘画作品大赛，2000多名非洲国家青少年踊跃投稿。最终，十名青少年的作品脱颖而出，获得一等奖“天和奖”，其中包括卡伍基卜的作品《和平鸽》。5月30日，中国神舟十六号载人飞船发射取得圆满成功。十幅画作与三名中国航天员一同进入太空。

在13日的活动中，正在“天宫”执行任务的航天员景海鹏、朱杨柱和桂海潮通过视频连线的方式逐一介绍了十幅画作。朱杨柱说，和平是一名6岁儿童的最淳朴的愿望。“我真诚地希望全世界的孩子们都有一个和平、幸福、无忧无虑的童年，”他说。

卡伍基卜与父亲奥马尔·穆罕默德·阿里、索马里教育部官员和学生一起通过视频连线观看画作展出。奥马尔满脸骄傲地说：“我的孩子是我们国家的骄傲，我难以想象他的画正在太空中展出。”

图为9月13日在索马里首都摩加迪沙拍摄，中国驻索马里大使费胜潮，索马里教育部国务部长（右），与获奖儿童及其父亲（中）和老师（左）合影。 记者 王冠森 摄

中国驻索马里大使费胜潮向卡伍基卜颁发了一等奖获奖证书。费胜潮说，索马里儿童的画作不仅获得了绘画比赛一等奖，还在太空中展出，这不仅仅是索马里的骄傲，也是中索关系、中非关系的骄傲。他勉励索马里青少年认真学习，坚持梦想，为和平发展贡献力量。

索马里教育部国务部长马尔沃·努拉·穆塔夫·古道在颁奖仪式上说，索马里孩子的画作能够获得一等奖并同中国航天员一起进入太空，将激励更多索马里青少年追寻梦想，同时也提振了索马里政府发展教育事业的信心。“和平鸽象征着索马里儿童对和平的渴望，寄托着人类对和平发展的美好心愿。我们感谢中国提供这样的平台，这将极大地激励索马里青少年为梦想奋斗。”她说。

这是非洲青少年连续第二年与中国航天员进行互动。2022年9月，来自索马里、埃塞俄比亚、埃及等8个非洲国家的青少年通过网络视频与当时在“天宫”执行任务的神舟十四号航天员进行“天宫对话”，表达对太空的兴趣和对科学探索的热情。

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