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综合消息：中东多国积极参与援助利比亚灾区

2023年09月14日15:35 | 来源：新华网
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　　新华社突尼斯9月13日电 综合新华社驻外记者报道：利比亚民族团结政府卫生部的应急部门发言人乌萨马·阿里13日说，飓风“丹尼尔”在利比亚东部地区已造成超过5500人遇难，另有约1万人失踪。利比亚总统委员会主席曼菲11日向国际社会呼吁救助后，多个中东国家派出救援队并运送人道主义援助物资。

　　阿里当日接受新华社记者采访时说，灾害已造成利比亚东部地区3万人流离失所，受灾地区基本生活物资严重缺乏。利比亚卫生部日前表示，已经向灾区派出130多辆救护车和数十名医疗人员，并运送14吨紧急医疗物品。

　　巴勒斯坦外交部13日宣布，向利比亚派出一支由37人组成的救援队，他们将携带救援物资与其他国际救援队一起开展工作。

　　突尼斯总统赛义德13日说，突尼斯政府向利比亚派遣了医疗救援队，并在13日向利比亚派出一架载有医疗物资的军用飞机和一架搜救飞机。

　　联合国秘书长发言人12日向利比亚遇难者家属表示哀悼，并表示联合国正调动资源和应急小组，为灾民提供急需的人道主义援助。

　　阿尔及利亚12日调拨8架飞机，向利比亚东部运送食品、医疗用品、衣服和帐篷等援助物资。阿尔及利亚总统特本强调，阿人民和政府将坚定支持利比亚。

　　约旦国王阿卜杜拉二世12日致电利比亚总统委员会主席曼菲，向遇难者家属表示慰问，并祝愿伤者早日康复。约旦政府运营的哈希姆慈善组织13日向利比亚东部派出一架满载人道主义援助物资的飞机，通过有关部门协调，向灾区分发毯子、床垫、食品等物资。

　　土耳其国防部说，土耳其政府12日派出3架飞机，运载搜救队和人道主义物资前往利比亚东部。

　　埃及总统塞西12日宣布举行为期3天的哀悼，以示声援遭受自然灾害的利比亚和摩洛哥。

　　飓风“丹尼尔”10日在利比亚东部地中海沿岸登陆并引发洪水，在其东部城市德尔纳、贝达、舍哈特造成大量人员伤亡。（参与记者：潘晓菁、李芮）

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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