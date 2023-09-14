新华社阿尔及利亚奥兰9月13日电（记者 吴天雨）中国驻阿尔及利亚大使馆和阿尔及利亚奥兰省政府13日在奥兰市联合举办中国-阿尔及利亚经济论坛（奥兰专场）。中国驻阿尔及利亚大使李健，阿议会、政府代表及两国商界人士共200余人参加论坛。

李健在致辞中说，中阿两国经贸合作发展快、规模大、领域广，堪称发展中国家间友好合作典范。此次中国-阿尔及利亚经济论坛旨在推动落实阿尔及利亚总统特本7月访华成果，进一步深化双边经贸合作。论坛为中阿两国企业搭建合作平台，相信未来中阿贸易和投资合作将持续提质升级，取得丰硕成果。

奥兰省省长赛义德·赛乌德在致辞中欢迎中国企业到奥兰省投资兴业。他说，今年是阿中建交65周年及“一带一路”倡议提出十周年，这两个时间节点将为阿中经贸合作与可持续发展注入新动力。阿方推出的新投资法将为投资者创造良好的投资环境。

据悉，本次论坛设有三场圆桌会，分别聚焦建筑、纺织、通信等领域。论坛期间，阿尔及利亚政府部门代表向与会者详细介绍了阿贸易政策、市场准入条件及新投资法实施后的相关细则。

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