【环球网报道 记者 徐嘉莅】据台湾“中时新闻网”13日报道，新加坡前外交部长杨荣文当日在台湾长风基金会主办的“亚太千里论坛”上表示，一旦台海发生战争，美国若派兵就是实质上和大陆交战，因此届时台湾只是一个可以被牺牲的棋子。

报道称，杨荣文表示，台当局和台湾民众知道，美国对台政策的形成，不是出于爱台湾人，而是因为台湾是用来对付大陆的一枚“重要棋子”。“它是美国的军火企业的好生意，”杨荣文称。

报道提到，中国和美国商定自1979年1月1日起互相承认并建立外交关系，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。杨荣文在论坛上表示，“美国能维持这个现状多久，取决于美中的相对军事力量对比，以及台湾民众在中美关系地缘政治棋局上扮演一枚棋子的意愿”。

对于台湾问题，中国外交部发言人毛宁9月11日主持例行记者会时表示，台湾是中国人的台湾，台湾问题是中国内政，解决台湾问题是中国人自己的事情，要由中国人来决定，不容任何外部干涉。

国台办发言人朱凤莲6月28日表示，美国永远奉行“美国优先”，台湾不会成为例外，“棋子”终将成为“弃子”。我们敦促美方停止美台军事联系和售台武器，停止“毁台”、“害台”行径。正告民进党当局，放弃依附外部势力“以武谋独”的幻想，停止“卖台”、“祸台”的勾当。

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