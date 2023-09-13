人民网布宜诺斯艾利斯9月11日电（记者许放）9月11日，第六届“中拉文明对话论坛”（简称“对话论坛”）在阿根廷布宜诺斯艾利斯成功举办，这亦是“对话论坛”首次在海外举办。本届“对话论坛”主题议题是“共同践行全球文明倡议，合力构建中拉命运共同体”，中阿两国政府、院校、智库、企业、媒体等100多名嘉宾出席相关活动。

图为中国外文局副局长刘大为致辞。人民网记者 许放摄

根据“对话论坛”议程，中国外文局副局长刘大为、江苏省人大常委会副主任魏国强、当代中国与世界研究院副院长孙明、中国驻阿根廷大使馆公参孙怡，布宜诺斯艾利斯市政府国际和机构关系部副部长弗朗西斯科·雷斯尼科夫、阿根廷国际关系理事会当选副主席、阿根廷外交部前副国务秘书卡罗拉·拉蒙、拉丁美洲社会科学理事会研究部主任巴勃罗·沃马罗、阿根廷布宜诺斯艾利斯大学社会科学学院高级研究秘书长胡利安·雷邦分别围绕中拉人类命运共同体、中拉一带一路合作、中拉各领域交往、中拉民心相亲等作开幕致辞。阿根廷《当代》杂志主任、首席记者内斯托·雷等20余名嘉宾分别聚焦“对话论坛”主题和分议题致辞。最后，中国社会科学院拉丁美洲研究所社会文化研究室主任、阿根廷研究中心主任郭存海作大会总结。

图为阿根廷国际关系理事会当选副主席、阿根廷外交部前副国务秘书卡罗拉·拉蒙致辞。人民网记者 许放摄

本届“对话论坛”达成五项成果，即成立中拉发展知识联盟、中国江苏省与阿根廷布宜诺斯艾利斯市议会签署合作备忘录、拉丁美洲社会科学理事会发布《中华人民共和国简史（1949-2019）简史》西语版、朝华出版社与阿根廷卢森堡出版社签订国际战略合作出版协议暨合作发布书籍《从相近到相知：新中国与拉美的外交纪事》、成立中拉媒体智库联盟。

人民网记者就“为何选择阿根廷布宜诺斯艾利斯作为‘对话论坛’首个海外举办地”采访与会嘉宾。刘大为表示，“前不久，阿根廷等六国加入金砖国家合作机制，这一重要举措必将为中阿两国深化各领域合作、实现共同发展打开新的广阔空间。在阿根廷举办第六届中拉文明对话论坛，共同探讨推动中拉文明交流互鉴、构建中拉命运共同体，有利于打开中拉人文交流新局面，夯实中拉友好合作的民意基础”。孙怡表示，“中国和阿根廷都是文化大国，为所在地区和世界文明发展作出了重要贡献。随着中阿全面战略伙伴关系不断提质升级，两国人文交流合作日益深化，中阿关系全面快速发展已成为中拉关系蓬勃生机的缩影”。卡罗拉·拉蒙和内斯托·雷指出“将阿根廷布宜诺斯艾利斯作为首个海外举办地体现出中阿关系的强劲动力和中国对阿根廷的高度重视，阿根廷作为加入‘一带一路’合作和被邀请加入金砖组织的地区大国将继续不断深化双边合作”。北京中拉文化交流中心主任王立朝表示“往来中阿间已愈三十年，亲眼见证中阿民间从陌生到熟悉，阿根廷对华友好、文化底蕴深厚、具有代表性，是中国了解拉美的一扇窗口”。

图为“中拉文明对话论坛”成果展示。人民网记者 许放摄

本届“对话论坛”由当代中国与世界研究院、拉丁美洲社会科学理事会、江苏省人民政府外事办公室、拉丁美洲社会科学院、中国社会科学院拉丁美洲研究所、中国外文局美洲传播中心（北京周报社）、朝华出版社有限责任公司、北京中拉文化交流中心主办，布宜诺斯艾利斯大学社会科学学院、阿根廷国际关系理事会、布宜诺斯艾利斯大学吉诺·赫尔玛尼研究所、拉丁美洲公共电视网、拉丁美洲中国研究学会等协办。

图为“中拉文明对话论坛”现场。人民网记者 许放摄

“中拉文明对话论坛”前身为“中拉文明对话研讨会”，目前已成为中拉两地最具影响力的公共对话平台之一。自2021年第四届起，“中拉文明对话研讨会”正式升级为“中拉文明对话论坛”。（完）

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