人民网伦敦9月12日电 （余颖、刘飏）9月12日，中远海运（英国）有限公司下属水晶物流（英国）有限公司在伦敦门户港举行旗舰仓盛大开仓仪式，此次中远海运在英国自由港“建链”“强链”，不断夯实数字化供应链建设，标志在英发展进入加速跑新阶段。英国中国商会方文建会长、中远海运(欧洲)公司总裁王明峰、迪拜环球港务集团英国首席执行官Mr Ernst Schulze、多名在英中资企业负责人、多家英国客户代表等50多人出席活动。

图为开仓仪式现场。人民网 郭锦标摄

据了解，近年来中远海运（英国）公司积极落实中远海运（欧洲）公司的战略部署，抢抓市场机遇，发挥公司特色优势，传统的集装箱船舶管理业务以及仓储、配送、清关、供应链管理等多项业务持续向好，为服务在英企业、促进中英经贸合作发挥了积极作用。旗下的中远海运水晶物流（英国） 有限公司（下称“水晶物流”）业绩斐然，不仅在英国商业地产建材物流市场享有良好声誉，新增的英国亚马逊商品转运、电商、演唱会物流、欧洲运输等业务也突飞猛进。此次公司锚定伦敦门户港，在该港打造1.1万平方米的旗舰仓作为其英国供应链物流中心，以进一步提高业务竞争力以及数字化供应链服务能力。

图为开仓仪式现场。人民网 郭锦标摄

水晶物流总经理马丁·比德尔在开业仪式上表示，未来将充分发挥在伦敦门户港自由港仓库的资源优势，持续做强做优现有的建材物流和仓储配送等 特色业务，大力发展ETSF相关的跨境电商和拼箱业务，扩大市场份额，将综合物流业务打造为中远海运（英国）公司的重要支柱。

图为水晶物流总经理马丁·比德尔致辞。人民网 郭锦标摄

伦敦门户港代表、迪拜环球港务集团英国园区总裁Oliver Treneman表示，非常欢迎中国企业加盟入驻港口设立的物流园区，占地近100万平方米的物流园区正扩大开发仓储和配送设施。未来将加强与中远海运（英国）公司的合作，为中英企业提供更好服务，为推动两国互利经贸合作作出更大贡献。

图为伦敦门户港代表致辞。人民网 郭锦标摄

伦敦门户港位于伦敦市中心以东48公里的埃塞克斯郡泰晤士河北岸，是英国第二大集装箱码头，目前港口年吞吐量为180万多标准箱。水晶物流旗舰仓位于港区内，达到国际A级标准，现代化仓库设施一应俱全，仓库外部拥有充足的重型拖车停车位及普通车位，且享受英国自由港的简化海关程序和货物缓征或减免关税等优惠政策。

图为中远海运(欧洲)公司副总裁李震宇致辞。人民网 郭锦标摄

中远海运（欧洲）公司副总裁李震宇在致辞中表示，期望水晶物流充分利用该旗舰仓的区位优势、现代化智能设施及其带来的业务集聚效应，为客户提供更加高效、最值得信赖的物流支持，提高服务质量，积极倡导绿色供应链理念，促进可持续发展，尽快实现中远海运在英国地区物流业务做强做大做优，为打造世界一流的全球综合物流供应链服务生态贡献更多力量。

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