中国驻日本大使吴江浩发表致辞。人民网 许可摄

人民网东京9月11日电（滕雪、许可）6日下午，第三届“镜彩中国——日本人眼中的中国摄影大赛”颁奖典礼在东京中国文化中心举办。中国驻日本大使吴江浩、中国驻日本大使馆文化处公使衔参赞陈诤、新闻和公共外交处公使衔参赞张沛霖、人民网监事会主席唐维红及日本前首相鸠山由纪夫、日中友好会馆中国代表理事黄星原、日本贸易促进协会专务理事安田真人、日本中国友好协会常务理事永田哲二、日中协会理事长濑野清水等120余位中日各界友好人士出席了活动。日本前首相福田康夫、中国摄影家协会主席李舸分别以贺信和祝福视频的形式，对于本届大赛推动中日民间交流、增进两国友好起到的积极作用给予了肯定。

吴江浩在致辞中表示，“镜彩中国”摄影比赛是日本民众分享中国印象、交流中国见闻的重要平台。一张张照片定格的是一个个“中国瞬间”，串联起来展现的是一段段“中国故事”。今天在中国大地上演的最为精彩的“中国故事”叫做“中国式现代化”。“中国式现代化”致力于推动高质量发展和高水平对外开放，将为包括日本在内的世界各国带来合作机遇。

吴大使指出，今年是《中日和平友好条约》缔结45周年，是两国重温和平友好初心，展望中日关系未来的重要节点。当前两国关系面临复杂困难局面，越是在这样的情况下越有必要坚定双方民间友好的信心，下力气推动人员交流往来，塑造客观积极认知，增进相互理解互信，为构建契合新时代要求的中日关系夯实民意基础。

唐维红致辞时表示，文化和旅游交流是中日民间互动的重要形式之一。“镜彩中国”摄影大赛的参赛者用镜头记录了中国的名胜古迹、自然风光、民族风情以及街头巷尾的烟火气，让我们感受到了日本游客对中国的友好与善意，也看到了独特视角下的中国之美。比赛募集到的作品都具备重要的价值，这些作品汇集在一起，为热爱旅游、热爱摄影的中日两国网友提供了一个展示与交流的平台，为更多的日本民众打开了一扇走近中国、感悟中国的窗口。

鸠山由纪夫在致辞中谈到，“镜彩中国”摄影大赛募集到的众多日本投稿作品，正是中日友好的最佳见证，彰显了中日民间友好往来的坚实基础。民间交流对于促进中日关系发展意义重大。希望两国民众以“友爱”为主题，以摄影为媒介，深化交流，增进理解。

“镜彩中国”系列摄影大赛活动由中国驻日大使馆倡议发起，自2016年启动以来，已成功举办三届，累计收到三千余幅日本摄影爱好者的投稿作品。2022年11月中旬，以纪念中日邦交正常化50周年、迎接2023年中日和平友好条约缔结45周年为主旨的第三届大赛正式启动，大赛由人民网日本公司与中国国际航空公司日本地区总部共同主办，得到了在日中国企业协会、华为技术日本株式会社、株式会社Record China以及日中友好会馆的协助支持。经过评委组初选以及中日摄影界专家复审等环节，最终评选出包括特等奖在内的7件获奖作品，另设“国航奖”与“人民网奖”。

当天的活动上，在日中国企业协会会长王家驯代表协办方致辞时称，正如大赛的众多日本参与者一样，普通民众是两国文化交流的影像记录者和民间使者，是连接和沟通两国的重要桥梁和纽带。

日中友好会馆中国代表理事黄星原对获奖者表示了祝贺。他指出，此次活动的成功举办再次证明了一个道理：中日友好的基础在于文化交流，摄影作品的打造出自民间高手。“镜彩中国”摄影大赛的参赛者通过作品分享在中国的感动瞬间、难忘时刻和所见所闻的同时，也是在向广大日本民众和日本社会传递当今中国社会发展的真实情况。

本届大赛的特等奖获奖者大泽优一、二等奖获奖者冈内祐治、户谷向平在谈到自己的获奖感受时纷纷表示，“百闻不如一见”，亲自体验过真实的中国、看过壮美的自然风光、体会过多彩的人文风情后，一定会爱上中国。希望更多日本民众像他们一样真正能前往中国，看看各地真实的发展状况，在旅途中邂逅触动内心的风景。

颁奖典礼现场，大赛主办方代表中国国际航空公司日本地区总部总经理冯力、人民网日本株式会社社长孙璐，活动相关协办单位代表东京中国文化中心主任罗玉泉、中国驻东京旅游办事处主任欧阳安、华为技术日本株式会社广报本部部长于洋，旅日华人摄影家冯学敏、日本摄影家本堂亚纪等嘉宾分别为获奖者进行了颁奖、对获奖作品进行了专业点评。

(责编：于洋、常红)