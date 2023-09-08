新华社北京9月6日电 题：淡淡药香，浓浓深情——中医药为“一带一路”沿线人民搭建“健康桥梁”

新华社记者李恒、郁琼源、林苗苗

中医药是中华民族的瑰宝，也是世界人民的财富。怎样加快中医药“走出去”步伐？中医药如何服务于“一带一路”沿线国家和地区的人民？

作为2023年中国国际服务贸易交易会期间举行的系列高峰论坛之一，由国家中医药管理局、中国人民对外友好协会和北京市人民政府共同举办的第六届“一带一路”中医药发展论坛6日在北京国家会议中心举行。嘉宾汇聚一堂，围绕“深化‘一带一路’中医药合作 共建人类卫生健康共同体”主题，深入研讨展望未来。

第六届“一带一路”中医药发展论坛现场。新华社记者 李恒 摄

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。自古以来，中医药就伴随商贸活动在古丝绸之路沿线国家落地生根。如今，随着健康观念和医学模式的转变，中医药交流合作已成为共建“一带一路”高质量发展的新亮点，为世界各国人民增进健康福祉。

新冠疫情发生以来，中国先后向34个国家派出38支抗疫医疗专家组；在摩尔多瓦、埃塞俄比亚、厄立特里亚、马来西亚等援助建设或合作设立中医中心，派遣中医专家提供针灸、推拿、中医内科等诊疗服务；为“一带一路”沿线国家开展中医药诊疗技术、中医药养生保健文化等方面的在华培训项目；以青蒿素为技术核心，为30多个国家援助建设抗疟中心，培训专业人才3000余名……国家国际发展合作署副署长赵峰涛介绍，10年来，中国与“一带一路”沿线国家携手共进、守望相助，积极向有需要的国家提供中医药援助和支持。

“中医药在疾病预防、治疗、康复等方面的独特优势自古以来就是丝绸之路沿线国家交流合作的重要载体”“愿与各国加强交流合作，向世界贡献更多中国处方和中国方案”……论坛上，“中国处方”在众多嘉宾中激发共鸣。

利比里亚卫生服务部副部长弗朗西斯·凯特在视频致辞中分享了多年前自己因左手瘫痪以来，传统医学改变了她生活的故事。“作为一名医生，我非常理解传统医学的使用。应该加强对传统医学知识的适当培训，并继续努力确保传统医学继续成为减轻人类病痛的重要组成部分。”

会上发布了“‘一带一路’十周年：中医药国际合作成果”和“世界卫生组织国际传统医学临床试验注册平台”。国家中医药管理局副局长、中国中医科学院院长黄璐琦介绍，目前中医药已传播至196个国家和地区，成为中国与东盟、欧盟、非盟、拉共体以及上海合作组织、金砖国家、中国—中东欧国家合作、中国—葡语国家经贸合作论坛等地区和机制合作的重要领域。中医针灸、藏医药浴法、太极拳被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”，《本草纲目》《黄帝内经》和《四部医典》被列入“世界记忆名录”。

2022年1月发布的《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021—2025年)》提出，“十四五”时期，中国将与共建“一带一路”国家合作建设一批国家中医药服务出口基地，加强中药类产品海外注册服务平台建设，组派中医援外医疗队，鼓励社会力量采用市场化方式探索建设中外友好中医医院。

中国人民对外友好协会副会长李希奎表示，中医药以其所包含的深厚文化底蕴、博大哲学智慧、独特诊疗体系、健康养生理念、内在经济潜力受到越来越多“一带一路”沿线国家和地区人民的欢迎和认可。未来，中医药在这些国家和地区将有非常好的发展前景。

记者了解到，今年服贸会期间，共有23个国家和地区到中医药展区参展参会，国内的参展机构共有19个省区市约150家机构线下参展参会，均超过往年。

2023年服贸会期间中医药展区，工作人员在交流洽谈。新华社记者 李恒 摄

江西以“江西中医药服务走向世界”为主题，在展台设置中医药材标本墙，工作人员现场演示中医药材切割、制丸等非遗炮制技艺；云南重点展示傣医锤筋、推拿、拖擦疗法、中医耳穴压贴服务等引来不少外国参展商前来咨询交流……穿梭在服贸会的多个展区展位，淡淡“中药味儿”吸引众多参观者驻足，助力中医药“走出去”。

2023年服贸会期间中医药展区，工作人员在展示中医技艺。新华社记者 郁琼源 摄

国家卫生健康委员会党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红表示，要继续发挥中医药多元价值优势，继续坚持高标准、可持续、惠民生，持续推动中医药融入共建“一带一路”，把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远，为构建人类卫生健康共同体作出新的贡献。

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