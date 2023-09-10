人民网罗马9月9日电 （记者孔歌） 当地时间8日，2023世界设计之都大会“SHANGHAI FASHION DAY”（上海时尚日）活动在意大利米兰塞尔贝罗尼宫举行。上海设计以其与众不同的魅力点亮国际时尚舞台。活动展示了来自上海设计师、品牌和创意团队的优秀作品，促进了上海与米兰两座友好城市间的设计交流和时尚碰撞。

中国驻意大利大使馆文化参赞张凌霄、意大利中国理事基金会主席马里奥·波塞利、意大利国家时尚商会副主席亚历山德拉·帕尼科、 伦巴第大区手工业和中小企业联合会主席贝佩·皮萨尼、上海设计之都促进中心主任罗志伟等中外嘉宾，以及来自中意设计交流中心、意大利时尚文化中心和中意文化交流协会等机构的代表出席本次活动。

本次活动分为集合秀和静态展两个部分，集合中国传统文化与现代时尚元素，彰显上海的时尚魅力。据悉，世界设计之都大会“SHANGHAI FASHION DAY”活动由中意文化合作机制成员单位————上海设计之都促进中心和上海国际时尚联合会共同发起，也是“上海时尚消费佳品海外推广行动”的年度重点活动之一。

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